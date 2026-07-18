مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار انتقال خون در شهرستان پاوه خبر داد و اظهار کرد: با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات اهدای خون و تأمین مستمر ذخایر خون مورد نیاز مراکز درمانی، تیم سیار انتقال خون استان در شهرستان پاوه مستقر خواهد شد.

وی افزود: از تمامی شهروندان نوع‌دوست و نیک‌اندیش شهرستان پاوه دعوت می‌کنیم با حضور در این برنامه انسان‌دوستانه، در تأمین خون سالم و نجات جان بیماران نیازمند مشارکت کنند، چرا که هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان چند بیمار را نجات دهد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به زمان و مکان اجرای این برنامه، تصریح کرد: تیم سیار انتقال خون روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر در ساختمان قدیمی اورژانس بیمارستان قدس پاوه مستقر خواهد بود و آماده پذیرش اهداکنندگان خون است.

میرزاده با تأکید بر اینکه نیاز مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است، گفت: استمرار اهدای خون، به‌ویژه با مشارکت اهداکنندگان مستمر، نقش مهمی در حفظ ذخایر خونی استان و ارائه خدمات درمانی به بیماران، مصدومان و افرادی که نیازمند دریافت خون هستند، دارد.

وی در پایان از مردم شهرستان پاوه خواست با حضور پرشور در این اقدام خیرخواهانه، بار دیگر روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی خود را به نمایش بگذارند و در تأمین خون سالم برای بیماران نیازمند سهیم شوند.