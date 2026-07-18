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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۷

میرزاده: تیم سیار انتقال خون در پاوه مستقر می‌شود

میرزاده: تیم سیار انتقال خون در پاوه مستقر می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار اهدای خون در شهرستان پاوه خبر داد و از شهروندان خواست با حضور در این برنامه، در تأمین خون سالم برای بیماران مشارکت کنند.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار انتقال خون در شهرستان پاوه خبر داد و اظهار کرد: با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات اهدای خون و تأمین مستمر ذخایر خون مورد نیاز مراکز درمانی، تیم سیار انتقال خون استان در شهرستان پاوه مستقر خواهد شد.

وی افزود: از تمامی شهروندان نوع‌دوست و نیک‌اندیش شهرستان پاوه دعوت می‌کنیم با حضور در این برنامه انسان‌دوستانه، در تأمین خون سالم و نجات جان بیماران نیازمند مشارکت کنند، چرا که هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان چند بیمار را نجات دهد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به زمان و مکان اجرای این برنامه، تصریح کرد: تیم سیار انتقال خون روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر در ساختمان قدیمی اورژانس بیمارستان قدس پاوه مستقر خواهد بود و آماده پذیرش اهداکنندگان خون است.

میرزاده با تأکید بر اینکه نیاز مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است، گفت: استمرار اهدای خون، به‌ویژه با مشارکت اهداکنندگان مستمر، نقش مهمی در حفظ ذخایر خونی استان و ارائه خدمات درمانی به بیماران، مصدومان و افرادی که نیازمند دریافت خون هستند، دارد.

وی در پایان از مردم شهرستان پاوه خواست با حضور پرشور در این اقدام خیرخواهانه، بار دیگر روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی خود را به نمایش بگذارند و در تأمین خون سالم برای بیماران نیازمند سهیم شوند.

کد مطلب 6891041

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