مجموعه شعر «برگی از جنوب تنم» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «برگی از جنوب تنم»، دومین مجموعه شعر یاسر زیدونی در قالب شعر سپید است که با طراحی جلد فرشید ابراهیمی و صفحهآرایی سپیده شیرکوه، در بهار ۱۴۰۵ توسط انتشارات «شنابا» به زیور طبع آراسته شده است.
این مجموعه دومین اثر ادبی شاعر جوان، خوشذوق و تجربهگرای جنوبی است که با غنای عاطفه و آنات سرشار شاعرانه همراه بوده و شاعر با بهرهگیری از اندیشه، تصویر و روایتمندی، سعی در خلق دنیای تازهی ذهنی، امضای خاص در زبان و جهانبینی ویژه خود را دارد.
شاعر مجموعه « برگی از جنوب تنم » در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چگونگی شکلگیری این مجموعه گفت: پیوند انسان و طبیعت همیشه آرزوی من بوده و تنها جایی که من به این مهم دست پیدا میکنم هنگام نوشتن است. دنیای درونی من عاری از هرگونه زشتی و پلیدیست؛ لذا همیشه دغدغهام این بوده که مخاطب را وارد دنیای درونی خود کنم و او را از لذت دنیای تازهی وجودی بهرهمند کنم.
یاسر زیدونی با اشاره به جهانبینی شاعرانه و صمیمیت ارتباط با خواننده خاطرنشان کرد: در هنگام نوشتن من در مقام یک بیننده در پشت پنجرهی اتاقم مینشینم و همه چیز را به دقت از نظر میگذرانم و مخاطب را به کنکاش و جستجو در چیستی پدیدهها که از زبان طبیعت بیان میشود فرا میخوانم؛ بنابراین هرگاه نیاز به دیدن و گفتن باشد، دست به قلم میشوم.
وی با اشاره به نام و درونمایه این مجموعه اظهار کرد: برگی از جنوب تنم»، ادای دینی نسبت به زیست محیط زندگی شاعر میباشد. وطن در اصل تن شاعر و برگ استعاره از خود اوست»؛ بنابراین نام این مجموعه روایتگر اتمسفر اندیشه، سپهر ذهنی و اقلیم زیستی شاعر است.
زیدونی در پاسخ به این پرسش که «در شعر به دنبال کدام جانب روشن هستید» عنوان کرد: به تعبیر دکتر جلال ستاری اگر شعر نبود جهان این همه زیبایی نداشت. در واقع بخش اعظمی از زیباییهای جهان، حاصل باریکاندیشی و نگاه هستیشناسانه خیام، حافظ، سعدی، نیما، سپهری، فروغ و آتشی و دهها شاعر تجربهگرای معاصر است. لذا بنده نیز تمام تلاشم بر اینست با هر شعر خودم را مجاب کنم و خواننده را در درک و دریافتهایم از شگفتانههای طبیعت شریک کنم.
اگر شعر نبود جهان اینهمه زیبایی نداشت
شاعر و منتقد بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز خرسندی از چاپ این مجموعه گفت: «برگی از جنوب تنم» اثر برجسته یکی از شاعران جوان و آیندهدار جنوبی است که با زبان پیراسته از تکلف، در عین اندیشگانی و چند لایگی متن، ریشه در دکلماسیون طبیعی گفتار را دارد.
غلامرضا ابراهیمی افزود : زیدونی شاعری است که در کمرکش سلسله جبال رفیع شعر امروز، از چشمهی زلال شعر نیما نوشیده و سرمست شده و چشم به «قلههای پا به ماه» دوخته است.
وی با اشاره به قدمهای بلند شاعر در این مجموعه خاطرنشان کرد: شاعر با پلکهای باز و ژرفنگرانه، طبیعت و پدیدهها را به نامگذاری دوباره ــ که کارکرد شعر راستین است ــ به تماشا نشسته و بدون اینکه تن به «تقلید» بسپارد، سعی در غریبهگردانی و «جور دیگرنویسی» دارد.
ابراهیمی با توجه به ویژگیهای برجسته کتاب افزود: « هنجارگریزی، آنات شاعرانه، بهرهگیری از عنصر روایت، آشناییزدایی، اقلیمگرایی، ساختارشکنی و نزدیکی به زبان گفتار » از جمله مولفههایی است که به این مجموعه طعم و رنگ دلپذیری بخشیده است.
وی اضافه کرد: ساختار شعر زیدونی با تخیل پهناور و دلالتهای شاعرانه گره خورده که سوررئالیستی تلقی میشود. زبان گفتار و تنوع واژگان او، صورتبندی زبان روزمره را با طبیعت و عشق بازتاب میدهد. «بنمایههای عاشقانه، طبیعتگرایی و شوق هستیشناسی» سه عنصر بنیادین هستند که باغستان شعر زیدونی را سبز و تناور نشان میدهد.
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