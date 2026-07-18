به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستفا؛ سازمان تجاری‌سازی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان جهاددانشگاهی (ستفا) با انعقاد قراردادی ملی، مسئولیت تدوین نقشه راه اکتساب و نظام بومی‌سازی تجهیزات صنعت پتروشیمی ایران را بر عهده گرفت.

این قرارداد با مشارکت دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، سازمان تجاری‌سازی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان جهاددانشگاهی (ستفا) و مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور اجرایی می‌شود و هدف آن طراحی یک چارچوب جامع برای ساماندهی فرآیند تأمین، توسعه و ساخت داخل تجهیزات مورد نیاز صنعت پتروشیمی کشور است.

بر اساس این قرارداد، ستفا مسئول تدوین نقشه راه یکپارچه اکتساب تجهیزات صنعت پتروشیمی و همچنین طراحی سند جامع نظام ساخت داخل خواهد بود؛ سندی که با تبیین فرآیندها، نقش‌آفرینان، الزامات فنی و مراحل اجرایی، به عنوان مرجع توسعه بومی‌سازی تجهیزات در صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این پروژه با هدف ایجاد انسجام در فرآیند تأمین تجهیزات، ارتقای توان ساخت داخل، بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های راهبردی در صنعت پتروشیمی اجرا می‌شود و زمینه‌ساز افزایش سهم تولیدکنندگان داخلی در زنجیره تأمین این صنعت خواهد بود.

همچنین در چارچوب اجرای این قرارداد، نقشه تعامل میان بخش‌های نیازسنجی، تأمین، توسعه فناوری و ساخت داخل تدوین شده و مسئولیت‌ها و فرآیندهای اجرایی مرتبط با بومی‌سازی تجهیزات صنعت پتروشیمی به‌صورت یکپارچه تبیین خواهد شد.

اجرای این پروژه، گامی مؤثر در جهت تقویت زیست‌بوم فناوری و نوآوری صنعت پتروشیمی، افزایش عمق ساخت داخل و کاهش وابستگی به تجهیزات خارجی ارزیابی می‌شود.

بر اساس این گزارش، سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی (ستفا) با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای روز کشور در حوزه فناوری، نوآوری و اشتغال تخصصی فعالیت می‌کند. مأموریت‌های این سازمان در چارچوب حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت و بازار تعریف شده‌اند. رویکرد سازمان بر اثربخشی، شبکه‌سازی، نوآوری و ارزش‌آفرینی استوار است. این مجموعه می‌کوشد با بهره‌گیری از تجربه جهاددانشگاهی و تعامل فعال با بازیگران زیست‌بوم فناوری، بستری برای رشد ایده‌ها، شکل‌گیری کسب‌وکارهای نو و توسعه اشتغال پایدار فراهم کند.