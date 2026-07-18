برگزاری ۹۱ جلسه قرارگاه عملیاتی مدیریت بحران در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی آخوندی صبح شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران خراسان جنوبی اظهار کرد: با وجود پایان شرایط ویژه، تمامی دستورالعمل‌ها، مصوبات و تکالیف ابلاغی مرتبط با مدیریت بحران همچنان در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و روند اجرای آنها به صورت مستمر رصد و پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از ابتدای جنگ افزود: تاکنون ۹۱ جلسه قرارگاه عملیاتی تخصصی و ۲۳۵ جلسه کمیته‌های تخصصی ذیل این قرارگاه‌ها برگزار شده که تنها از جلسه قبل تاکنون نیز شش جلسه قرارگاه و ۲۷ جلسه کمیته تخصصی تشکیل شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: در این مدت ۲۴ مانور تخصصی با هدف افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی برگزار شده و گزارش اقدامات استان نیز به صورت مستمر برای مراجع ملی ارسال شده است.

آخوندی از تشکیل کارگروه شرایط اضطرار گرد و غبار در استان نیز خبر داد و گفت: به دلیل کاهش بارندگی، تعداد روزهای وقوع گرد و غبار در سال گذشته افزایش یافت، اما امسال در سه ماه نخست، دو جلسه این کارگروه برگزار و پنج روز شرایط اضطرار ثبت شده است که اطلاع‌رسانی به گروه‌های هدف و اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت بحران افزود: تاکنون ۲۰ تفاهم‌نامه با دستگاه‌ها، تشکل‌های مردمی، اصناف، هلال‌احمر، راهداری، ستاد عتبات عالیات و سایر نهادهای مرتبط منعقد شده تا در شرایط بحرانی، همکاری‌ها با سازوکار مشخص و از پیش تعیین‌شده انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی همچنین از ابلاغ مصوبات و دستورالعمل‌های جدید از جمله ضوابط بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، اجرای قانون مدیریت بحران، مدیریت ازدحام در مراسم مذهبی، ملی و ورزشی و دستورالعمل‌های مرتبط با پیشگیری از آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌ها خبر داد.

آخوندی در پایان با اشاره به بازدیدهای میدانی از مواکب و پایگاه‌های امدادی هلال‌احمر، آمادگی نیروهای امدادی استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: گزارش آبرسانی سیار و وضعیت جذب اعتبارات مدیریت بحران نیز در ادامه جلسه ارائه خواهد شد.