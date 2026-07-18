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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۵

برگزاری ۹۱ جلسه قرارگاه عملیاتی مدیریت بحران در خراسان جنوبی

برگزاری ۹۱ جلسه قرارگاه عملیاتی مدیریت بحران در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی از برگزاری ۹۱ جلسه قرارگاه عملیاتی تخصصی از ابتدای جنگ تاکنون در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی آخوندی صبح شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران خراسان جنوبی اظهار کرد: با وجود پایان شرایط ویژه، تمامی دستورالعمل‌ها، مصوبات و تکالیف ابلاغی مرتبط با مدیریت بحران همچنان در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و روند اجرای آنها به صورت مستمر رصد و پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از ابتدای جنگ افزود: تاکنون ۹۱ جلسه قرارگاه عملیاتی تخصصی و ۲۳۵ جلسه کمیته‌های تخصصی ذیل این قرارگاه‌ها برگزار شده که تنها از جلسه قبل تاکنون نیز شش جلسه قرارگاه و ۲۷ جلسه کمیته تخصصی تشکیل شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: در این مدت ۲۴ مانور تخصصی با هدف افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی برگزار شده و گزارش اقدامات استان نیز به صورت مستمر برای مراجع ملی ارسال شده است.

آخوندی از تشکیل کارگروه شرایط اضطرار گرد و غبار در استان نیز خبر داد و گفت: به دلیل کاهش بارندگی، تعداد روزهای وقوع گرد و غبار در سال گذشته افزایش یافت، اما امسال در سه ماه نخست، دو جلسه این کارگروه برگزار و پنج روز شرایط اضطرار ثبت شده است که اطلاع‌رسانی به گروه‌های هدف و اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت بحران افزود: تاکنون ۲۰ تفاهم‌نامه با دستگاه‌ها، تشکل‌های مردمی، اصناف، هلال‌احمر، راهداری، ستاد عتبات عالیات و سایر نهادهای مرتبط منعقد شده تا در شرایط بحرانی، همکاری‌ها با سازوکار مشخص و از پیش تعیین‌شده انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی همچنین از ابلاغ مصوبات و دستورالعمل‌های جدید از جمله ضوابط بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، اجرای قانون مدیریت بحران، مدیریت ازدحام در مراسم مذهبی، ملی و ورزشی و دستورالعمل‌های مرتبط با پیشگیری از آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌ها خبر داد.

آخوندی در پایان با اشاره به بازدیدهای میدانی از مواکب و پایگاه‌های امدادی هلال‌احمر، آمادگی نیروهای امدادی استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: گزارش آبرسانی سیار و وضعیت جذب اعتبارات مدیریت بحران نیز در ادامه جلسه ارائه خواهد شد.

کد مطلب 6891093

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