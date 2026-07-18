رفع تصرف ۹ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی قزوین 

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خیرخواه اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ۲۰ مورد ساخت‌وساز و مستحدثات غیرمجاز در اراضی کشاورزی منطقه میانچال (پشت پمپ‌بنزین) از توابع بخش مرکزی شهرستان قزوین قلع‌وقمع شد.

وی افزود: مستحدثات تخریب‌شده شامل دیوارکشی، احداث بنا و محوطه‌سازی بود که با اجرای حکم قانونی، بیش از ۹ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی رفع تصرف و برای ادامه فعالیت‌های تولیدی آماده شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین تصریح کرد: این عملیات با حضور نماینده دادستان، یگان حفاظت امور اراضی استان، کارشناسان امور اراضی شهرستان قزوین، واحد اجرائیات شهرداری منطقه و عوامل انتظامی انجام شد.

خیرخواه با تأکید بر استمرار برخورد قانونی با متخلفان خاطرنشان کرد: حفظ کاربری اراضی کشاورزی از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی است و هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز مطابق قانون با برخورد قاطع دستگاه‌های مسئول مواجه خواهد شد.