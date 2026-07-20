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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۴

ترک فعل در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جرم محسوب می شود

ترک فعل در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جرم محسوب می شود

قزوین- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: قانون‌گذار ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی نسبت به کودکان را جرم‌انگاری کرده که نشان‌دهنده اهمیت صیانت از حقوق این قشر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر عسگری در جلسه تبیین حقوق و تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های حمایتی غیردولتی برگزار شد، بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول برای اجرای دقیق این قانون تأکید کرد.

وی با بیان اینکه قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان با رویکردی حمایتی و افتراقی تدوین شده است، افزود: قانون‌گذار حتی ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی نسبت به کودکان را جرم‌انگاری کرده که نشان‌دهنده اهمیت صیانت از حقوق این قشر است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اظهار کرد: هدف دستگاه قضایی، آگاه‌سازی مسئولان نسبت به وظایف قانونی و جلوگیری از هرگونه کوتاهی در حمایت از کودکان در معرض آسیب است و همه دستگاه‌ها باید مسئولیت اجتماعی و اخلاقی خود را در این زمینه ایفا کنند.

عسگری درباره مأموریت «مجتمع شوق زندگی» گفت: این مجتمع با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای شناسایی، ارجاع و پیگیری وضعیت کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، بدسرپرست و در معرض آسیب راه‌اندازی شده تا مداخلات حمایتی و قضایی به‌موقع انجام شود.

وی یادآور شد: «مجتمع شوق زندگی» که از سه ماه پیش فعالیت خود را در قزوین آغاز کرده، با تجمیع خدمات قضایی، مددکاری، روان‌شناختی و حمایتی، زمینه رسیدگی تخصصی، سریع و کم‌تنش به پرونده‌های کودکان در معرض آسیب را فراهم کرده است.

کد مطلب 6893977

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