ترک فعل در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جرم محسوب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر عسگری در جلسه تبیین حقوق و تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در حوزه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی و مجموعههای حمایتی غیردولتی برگزار شد، بر ضرورت همکاری همهجانبه دستگاههای مسئول برای اجرای دقیق این قانون تأکید کرد.
وی با بیان اینکه قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان با رویکردی حمایتی و افتراقی تدوین شده است، افزود: قانونگذار حتی ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی نسبت به کودکان را جرمانگاری کرده که نشاندهنده اهمیت صیانت از حقوق این قشر است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اظهار کرد: هدف دستگاه قضایی، آگاهسازی مسئولان نسبت به وظایف قانونی و جلوگیری از هرگونه کوتاهی در حمایت از کودکان در معرض آسیب است و همه دستگاهها باید مسئولیت اجتماعی و اخلاقی خود را در این زمینه ایفا کنند.
عسگری درباره مأموریت «مجتمع شوق زندگی» گفت: این مجتمع با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای شناسایی، ارجاع و پیگیری وضعیت کودکان و نوجوانان بیسرپرست، بدسرپرست و در معرض آسیب راهاندازی شده تا مداخلات حمایتی و قضایی بهموقع انجام شود.
وی یادآور شد: «مجتمع شوق زندگی» که از سه ماه پیش فعالیت خود را در قزوین آغاز کرده، با تجمیع خدمات قضایی، مددکاری، روانشناختی و حمایتی، زمینه رسیدگی تخصصی، سریع و کمتنش به پروندههای کودکان در معرض آسیب را فراهم کرده است.
نظر شما