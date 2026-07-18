توقف ۳ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی منطقه اوپرت مهدیشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مشیریان صبح شنبه در بازدید منطقه اوپرت با اشاره به اجرای گشت‌های نظارتی یگان حفاظت امور اراضی در منطقه اظهار کرد: هدف این گشت ها پیشگیری از تخریب اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرقانونی است.

وی ادامه داد: مأموران یگان حفاظت امور اراضی با حضور میدانی در این منطقه، سه مورد تخلف را شناسایی و روند قانونی برای توقف این اقدامات را آغاز کردند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی مهدیشهر با بیان اینکه حفاظت از اراضی کشاورزی یکی از اولویت‌های اصلی در شهرستان مهدیشهر است، توضیح داد: پایش مستمر اراضی و رصد ساخت‌وسازهای غیرمجاز با هدف جلوگیری از خروج زمین‌های حاصلخیز از چرخه تولید کشاورزی به صورت مستمر انجام می‌شود.

مشیریان ادامه داد: پس از شناسایی این سه مورد تغییر کاربری غیرمجاز، مستندات لازم تهیه و پرونده‌های مربوطه برای طی مراحل قانونی و برخورد با متخلفان تشکیل شد تا از ادامه فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری شود.

وی با تأکید بر اینکه حفظ اراضی کشاورزی نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و پایداری تولید دارد، یادآور شد: هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوزهای قانونی ممنوع بوده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی مهدیشهر تاکید کرد: از شهروندان و بهره‌برداران تقاضا داریم پیش از هرگونه اقدام در اراضی کشاورزی، مجوزهای لازم را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کنند.