شناسایی ۸۲۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی بختیاری اظهار کرد: در پی گشت‌های مستمر نیروهای یگان حفاظت امور اراضی در سطح استان، طی سه‌ماهه نخست سال جاری ۸۲۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شناسایی و برای تمامی متخلفان اخطار قانونی صادر شد.

وی با تأکید بر اینکه اراضی کشاورزی سرمایه‌ای ملی و زیربنای تولید و امنیت غذایی کشور هستند، افزود: صیانت از این اراضی از اولویت‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی است و یگان حفاظت با هرگونه ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیرمجاز مطابق قانون برخورد می‌کند.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: در این مدت، ۳۴۵ مورد از تغییر کاربری‌های غیرمجاز با اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها قلع‌وقمع و رفع تصرف شد.

بختیاری افزود: همچنین ۶ مورد دیگر نیز با اجرای احکام قطعی قضایی تخریب و اراضی مربوطه به چرخه تولید کشاورزی بازگردانده شد.

وی با اشاره به تداوم گشت‌های حفاظتی در سراسر استان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز یا تخلف در اراضی کشاورزی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۱ مدیریت امور اراضی گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی قانونی انجام شود.