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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

ارشدی: شهرستان‌های استان تهران میزبان ۸۰۰ هزار زائر بودند

ارشدی: شهرستان‌های استان تهران میزبان ۸۰۰ هزار زائر بودند

تهران- معاون فرهنگی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران از میزبانی ۸۰۰ هزار زائر در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین ارشدی، پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ استان تهران از بسیج ظرفیت‌های شهرستان‌های استان برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید و خدمت‌رسانی به زائران خبر داد.

وی که معاون فرهنگی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران است، اظهار کرد: با همکاری فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، نواحی مقاومت و سایر دستگاه‌های اجرایی، حدود ۸۰۰ هزار زائر از سراسر کشور در شهرستان‌های استان تهران میزبانی شدند و این مأموریت بدون حادثه به پایان رسید.

ارشدی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مدیریت مراسم، افزود: مسئولیت تأمین امنیت، مدیریت مسیرها و هماهنگی‌های انتظامی، ترافیکی و اطلاعاتی با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و بر اساس مصوبات شورای تأمین انجام شد.

معاون فرهنگی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران همچنین از حضور بسیج سازندگی در عرصه خدمت‌رسانی به زائران خبر داد و بر هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای اجرای مطلوب برنامه‌ها تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات فرهنگی و اجتماعی انجام‌شده در سطح شهرستان‌های استان تهران اشاره کرد و خواستار نقش‌آفرینی مؤثرتر دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی شد.

کد مطلب 6891172

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