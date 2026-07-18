به گزارش خبرنگار مهر، افشین ارشدی، پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ استان تهران از بسیج ظرفیتهای شهرستانهای استان برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید و خدمترسانی به زائران خبر داد.
وی که معاون فرهنگی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران است، اظهار کرد: با همکاری فرمانداریها، شهرداریها، نواحی مقاومت و سایر دستگاههای اجرایی، حدود ۸۰۰ هزار زائر از سراسر کشور در شهرستانهای استان تهران میزبانی شدند و این مأموریت بدون حادثه به پایان رسید.
ارشدی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای مدیریت مراسم، افزود: مسئولیت تأمین امنیت، مدیریت مسیرها و هماهنگیهای انتظامی، ترافیکی و اطلاعاتی با مشارکت دستگاههای ذیربط و بر اساس مصوبات شورای تأمین انجام شد.
معاون فرهنگی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران همچنین از حضور بسیج سازندگی در عرصه خدمترسانی به زائران خبر داد و بر هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای اجرای مطلوب برنامهها تأکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات فرهنگی و اجتماعی انجامشده در سطح شهرستانهای استان تهران اشاره کرد و خواستار نقشآفرینی مؤثرتر دستگاههای اجرایی در اجرای برنامههای فرهنگی و کاهش آسیبهای اجتماعی شد.
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