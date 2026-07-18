به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد برسلانی صبح شنبه در نشست تعاملی و هم‌اندیشی با فعالان رسانه‌ای حوزه دفاع مقدس، با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی، پژوهشی و رسانه‌ای، اظهار کرد: در استان مازندران ۳۹۷ شهید گمنام در نقاط مختلف تدفین شده‌اند که یادمان‌های بخش قابل توجهی از آنان تکمیل شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۷ یادمان شهدای گمنام استان هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده و میزان پیشرفت فیزیکی آنها بین ۲۰ تا ۷۰ درصد است که برنامه‌ریزی شده تا پایان سال این پروژه‌ها تکمیل شوند.

سردار برسلانی با اشاره به سیاست‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور تصریح کرد: تأکید شده است استان‌هایی که یادمان‌های نیمه‌تمام خود را تکمیل کنند، در آینده امکان میزبانی و تدفین شهدای گمنام جدید را خواهند داشت و در غیر این صورت واگذاری شهید گمنام به آن استان انجام نخواهد شد، چرا که حفظ شأن و منزلت شهدا از اولویت‌های اصلی است.

موزه دفاع مقدس مازندران ۶۰ درصد پیشرفت دارد

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران با اشاره به روند احداث موزه دفاع مقدس استان گفت: موزه دفاع مقدس مازندران با وسعت حدود ۶۰ هکتار از بزرگ‌ترین مجموعه‌های این حوزه در کشور محسوب می‌شود و تاکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: تکمیل ۴۰ درصد باقی‌مانده نیازمند تأمین منابع مالی از محل اعتبارات، ظرفیت خیرین و مولدسازی دارایی‌ها است.

سردار برسلانی با بیان اینکه بخش عمده اقدامات پیش‌رو مربوط به تولید محتوای موزه است، اظهار کرد: بخش‌های هنری، نمایشگاهی، آثار تجسمی و معرفی فرماندهان، شهدا و شخصیت‌های شاخص دفاع مقدس مازندران باید با کیفیت مناسب اجرا شود که طبیعتاً هزینه‌های آن متناسب با شرایط اقتصادی متغیر خواهد بود.

گذر تاریخ مازندران ایجاد می‌شود

وی از اجرای پروژه «گذر تاریخ مازندران» در مجموعه موزه دفاع مقدس خبر داد و گفت: این پروژه در زمینی به وسعت حدود هفت هکتار طراحی شده و تاریخ تشیع و هویت تاریخی استان را از آغاز تا دوران دفاع مقدس به تصویر خواهد کشید.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران افزود: در این مجموعه نمادهای تاریخی و فرهنگی شهرستان‌های مختلف استان نیز پیش‌بینی شده و بخشی از فضا نیز به بازسازی مناطق عملیاتی دفاع مقدس از جمله اروندرود اختصاص خواهد یافت.

سردار برسلانی با اشاره به شرایط امروز کشور و اهمیت مقابله با جنگ شناختی دشمن گفت: دشمن امروز بیش از هر زمان دیگری از عملیات روانی و جنگ ادراکی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کند و به همین دلیل جهاد تبیین یکی از مأموریت‌های مهم مجموعه حفظ آثار است.

وی افزود: تاکنون نزدیک به ۱۰۰ نفر از فعالان این حوزه در قالب نشست‌ها، همایش‌ها، رزمایش‌های فرهنگی و دوره‌های آموزشی سازماندهی شده‌اند تا بتوانند در عرصه تبیین ارزش‌های دفاع مقدس نقش‌آفرینی کنند.

شبکه تخصصی فعالان دفاع مقدس در شهرستان‌ها شکل می‌گیرد

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران با بیان اینکه در تمامی شهرستان‌های استان شبکه‌ای از فعالان حوزه دفاع مقدس تشکیل خواهد شد، اظهار کرد: این افراد در حوزه‌هایی همچون ادبیات، هنر، رسانه، فضای مجازی، پژوهش و پیشکسوتان فعالیت خواهند کرد و پس از طی دوره‌های توانمندسازی، برنامه‌های فرهنگی را در سطح شهرستان‌ها دنبال می‌کنند.

وی تأکید کرد: نظارت مستمر، ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش‌های دوره‌ای نیز در دستور کار قرار دارد تا برنامه‌ها با رویکردی هدفمند و نتیجه‌محور اجرا شود.

۵۰۰ مدخل دانشنامه دفاع مقدس آماده شده است

سردار برسلانی با اشاره به تدوین دانشنامه دفاع مقدس مازندران گفت: در مجموع یک‌هزار و ۲۰۰ مدخل برای این دانشنامه پیش‌بینی شده که تاکنون ۵۰۰ مدخل آماده شده است.

وی افزود: این مدخل‌ها شامل زندگی شهدا، فرماندهان، جانبازان، ایثارگران، یگان‌های نظامی، مساجد، گلزارهای شهدا، مراکز اثرگذار، صنایع و مجموعه‌هایی است که در دوران دفاع مقدس نقش‌آفرینی کرده‌اند و تلاش می‌کنیم ۷۰۰ مدخل باقی‌مانده نیز در موعد مقرر تکمیل شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران، تولید محتوای فاخر را از دیگر اولویت‌های این اداره‌کل عنوان کرد و گفت: بخشی از کتاب‌های تولید شده باید به کتاب صوتی تبدیل شوند تا امکان استفاده بیشتر برای نسل جوان، دانشجویان، هنرمندان و فعالان فضای مجازی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: این آثار می‌توانند مبنای تولید فیلم‌های سینمایی، مستند، کلیپ، آثار ادبی و سایر محصولات فرهنگی قرار گیرند و تلاش داریم آنها را در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی استان قرار دهیم.

سردار برسلانی در پایان با تأکید بر رویکرد برنامه‌محور این اداره‌کل گفت: تمامی برنامه‌های سال جاری بر اساس زمان‌بندی مشخص، تقسیم کار میان دستگاه‌ها و همکاری استانداری مازندران دنبال می‌شود و امیدواریم با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها بتوانیم مأموریت‌های حوزه حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس را به بهترین شکل محقق کنیم.