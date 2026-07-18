واکنش وزیر نیرو به حمله ارتش تروریستی آمریکا به آب شیرین کن جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در واکنش به حمله تروریستی دشمن آمریکایی به آب‌شیرین‌کن بونجی در غرب شهرستان جاسک که منجر به بی‌آبی ۲۰ روستا با جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر شد، این اقدام را جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های بشردوستانه دانست.

علی‌آبادی در این رابطه گفت: هدف قرار دادن تأسیسات آب‌شیرین‌کن که تأمین‌کننده آب آشامیدنی هزاران نفر از مردم بی‌گناه است، مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. این اقدام نه تنها مغایر با اصول انسانی و موازین حقوق بین‌الملل است، بلکه ناقض صریح کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن است.

وی افزود: بر اساس ماده ۵۴ کنوانسیون ژنو، حمله به تأسیسات حیاتی مانند آب‌شیرین‌کن‌ها که برای بقای غیرنظامیان ضروری است، به شدت ممنوع است. همچنین این اقدام در تناقض کامل با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه قرار دارد.

علی‌آبادی با اشاره به ابعاد حقوقی این جنایت تصریح کرد: در چارچوب اساسنامه رم، این اقدام می‌تواند تحت عنوان «حمله عمدی به تأسیسات غیرنظامی» و «اعمال روش‌های جنگی که باعث رنج و تلفات غیرضروری می‌شود» مورد پیگرد قرار گیرد. ما این جنایت را به شدت محکوم کرده و از نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم که نسبت به این اقدام تروریستی واکنش نشان دهند.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: تأسیسات آب و برق زیرساخت‌های حیاتی هستند که بر اساس قوانین بین‌المللی، حتی در زمان جنگ نیز نباید هدف حملات نظامی قرار گیرند. حمله به آب‌شیرین‌کن بونجی در جاسک، که آب شرب هزاران نفر را تأمین می‌کرد، نشان‌دهنده وحشیگری و بی‌توجهی کامل دشمن به قوانین بین‌المللی است.

وی در پایان با اشاره به اقدامات فوری انجام‌شده گفت: نیروهای عملیاتی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با تمام توان در حال تلاش برای تامین اضطراری آب ساکنان و بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده هستند و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن آب شرب مشترکان دوباره برقرار شود. اما این جنایت‌ها هرگز از حافظه تاریخ پاک نخواهد شد و ما این اقدامات را تا حصول نتیجه در مجامع بین‌المللی پیگیری خواهیم کرد.