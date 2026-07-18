بمانعلی یوسفی کجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات این عملیات امدادی اظهار کرد: در پی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلالاحمر استان اصفهان مبنی بر مفقود شدن دو گردشگر در منطقه تفریحی و کوهستانی آبملخ در بعدازظهر روز جمعه، بلافاصله دو تیم تخصصی عملیات امداد و نجات از شعبه سمیرم به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به دشواریهای جغرافیایی این منطقه گردشگری افزود: بلافاصله پس از حضور نیروهای امدادی در منطقه، عملیات جستوجو با تمرکز بر مناطق صعبالعبور آغاز شد. خوشبختانه این عملیات با پشتیبانی گسترده و مشارکت فعال نیروهای بومی، دهیاری، اعضای شورای اسلامی روستا و سایر ارگانهای امدادی حاضر در محل همراه بود که نقش بسزایی در تسریع روند جستوجو ایفا کرد.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان اصفهان در تشریح روند نجات این گردشگران تصریح کرد: با تلاش تیمهای امدادی و مردمی، در گام نخست یکی از گردشگران مفقود شده پیدا شد. نیروهای امدادی پس از ارزیابی اولیه وضعیت جسمانی و ارائه کمکهای پیشبیمارستانی، وی را برای ادامه روند درمان و انتقال تخصصی به مراکز درمانی، تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ دادند.
یوسفی خاطرنشان کرد: با وجود یافتن نفر اول، عملیات جستوجو برای یافتن دومین گردشگر مفقود شده، با حفظ روحیه و دقت بالا ادامه یافت و پس از چند ساعت تلاش مستمر و هماهنگ، سرانجام این گردشگر نیز در سلامت کامل پیدا شد. این گردشگر پس از انتقال به نقطه امن، در نهایت در آغوش خانوادهاش قرار گرفت.
وی در پایان با اشاره به خطرات موجود در مناطق بکر و طبیعی شهرستان سمیرم، از گردشگران خواست تا پیش از عزیمت به مناطق کوهستانی و صعبالعبور، ضمن آگاهی از شرایط جغرافیایی مسیر، از تجهیزات کافی برخوردار بوده و ترجیحاً از راهنمایان محلی استفاده کنند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.
نظر شما