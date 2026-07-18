دهمین پروژه آزادراهی دولت چهاردهم در استان یزد کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث آزادراه اردکان_مهریز بخشی از آزادراه نطنز_نائین_اردکان_مهریز_انار مطرح کرد: برای انجام این پروژه‌ زیرساختی، تعامل حداکثری مسئولان صورت گرفته و پیوند مشارکتی دولت و بخش خصوصی در مسیر پیشرفت و تکمیل اولین آزادراه استان یزد نیز شایسته تقدیر است.

بازوند با اشاره به وضعیت راه‌های استان یزد در حوزه شرکت ساخت، توضیح داد: از مجموع ۳ هزار و ۱۳۰ کیلومتر آزادراه کشور، سهم استان یزد تاکنون صفر بوده است، اما امروز برای نخستین‌بار عملیات اجرایی ۱۳۰ کیلومتر آزادراه در این استان کویری و اثرگذار در محورهای مواصلاتی کشور آغاز می‌شود.

وی افزود: در حوزه بزرگراهی نیز استان یزد ۸۱۴ کیلومتر سهم دارد و در این بخش در رتبه هفتم کشور قرار گرفته است. همچنین در راه‌های اصلی کشور، ۷۲۷ کیلومتر سهم استان یزد به ثبت رسیده که جایگاه این استان را در رتبه دهم کشور قرار می‌دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرایی شدن آزادراه اردکان_‌مهریز گفت: این پروژه دهمین آزادراهی است که در دولت چهاردهم آغاز می‌شود و طول آن ۱۳۰ کیلومتر است که ارزش سرمایه‌گذاری برای اجرای این طرح نیز حدود ۷۰ همت برآورد شده است.

وی ادامه داد: این آزادراه یکی از حلقه‌های تکمیل‌کننده کریدور شمال به جنوب است و از دو مسیر اصلی کشور نیز پشتیبانی می‌کند که سازمان همیاری شهرداری‌ها، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در تأمین سرمایه این پروژه نقش دارند.

بازوند گفت: این آزادراه به‌صورت شش‌خطه تعریف شده و علاوه بر نقش مثبت ترانزیتی در شهرهای اردکان، یزد، مهریز؛ محدوده‌های پیرامونی آنها را نیز به‌عنوان کنارگذر پوشش خواهد داد.

وی افزود: اجرای این طرح سالانه حدود ۳ میلیون لیتر صرفه‌جویی در مصرف بنزین و ۹ میلیون لیتر صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل به همراه دارد و زمان سفر را نیز حدود ۲۵ دقیقه کاهش می‌دهد و از بعد دیگر این پروژه می‌تواند به کاهش تلفات جاده‌ای نیز منجر شود.

معاون وزیر راه در بخش دیگری از سخنانش به کریدور بازرگان_بندرعباس اشاره کرد و گفت: این کریدور از ۱۰ استان کشور عبور می‌کند و طول آن حدود ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتر است. از این مسیر، ۹۲۵ کیلومتر تکمیل شده، ۱۷۰ کیلومتر در دست اجراست و حدود هزار کیلومتر نیز باقی مانده است.

وی اضافه کرد: در بخشی از این کریدور، توافق‌هایی برای اجرای مسیرهای صوفیان تا تبریز، تبریز تا مرند و نیز انار تا سیرجان در حال پیگیری است. همچنین کنارگذر بندرعباس نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سهم بخش خصوصی در این کریدور حدود ۵۹ درصد و سهم دولت ۴۱ درصد است، گفت: تکمیل این مسیر می‌تواند سالانه حدود ۴۵ میلیون لیتر صرفه‌جویی در مصرف بنزین و ۱۳۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل ایجاد کند و زمان سفر را نیز به‌طور چشمگیری کاهش دهد.