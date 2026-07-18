  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

۵۲ دستگاه اتوبوس شهرداری خرم‌آباد به مرز مهران اعزام شد

۵۲ دستگاه اتوبوس شهرداری خرم‌آباد به مرز مهران اعزام شد

خرم‌آباد - مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری خرم‌آباد، گفت: هم‌زمان با ایام اربعین، ۵۲ دستگاه اتوبوس شهرداری خرم‌آباد به مرز مهران اعزام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ارمغان صبح امروز شنبه در حاشیه اعزام ناوگان شهرداری به مرز مهران، اظهار داشت: امروز ۵۲ دستگاه اتوبوس به مرز مهران برای جابه‌جایی زائران اربعین حسینی اعزام شد.

وی بیان کرد: این تعداد اتوبوس از ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهرداری خرم‌آباد برای ارائه خدمات به زائران اباعبدالله الحسین (ع) به پایانه مرزی مهران اعزام شده‌اند.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری خرم‌آباد، افزود: این اتوبوس‌ها به‌منظور روان‌سازی تردد و جابه‌جایی زائران، تا دو روز پس از اربعین حسینی در مرز مهران مستقر خواهند بود و خدمات حمل‌ونقلی موردنیاز را به زائران ارائه می‌دهند.

ارمغان در ادامه با اشاره به نقش کلیدی این شهرستان در پشتیبانی از مرز مهران، تصریح کرد: خرم‌آباد به‌عنوان شهر معین استان ایلام انتخاب شده است و این اقدام در راستای انجام وظایف محوله و خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران صورت‌گرفته است.

کد مطلب 6891412

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها