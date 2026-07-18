به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ارمغان صبح امروز شنبه در حاشیه اعزام ناوگان شهرداری به مرز مهران، اظهار داشت: امروز ۵۲ دستگاه اتوبوس به مرز مهران برای جابهجایی زائران اربعین حسینی اعزام شد.
وی بیان کرد: این تعداد اتوبوس از ناوگان حملونقل عمومی شهرداری خرمآباد برای ارائه خدمات به زائران اباعبدالله الحسین (ع) به پایانه مرزی مهران اعزام شدهاند.
مدیرعامل سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری خرمآباد، افزود: این اتوبوسها بهمنظور روانسازی تردد و جابهجایی زائران، تا دو روز پس از اربعین حسینی در مرز مهران مستقر خواهند بود و خدمات حملونقلی موردنیاز را به زائران ارائه میدهند.
ارمغان در ادامه با اشاره به نقش کلیدی این شهرستان در پشتیبانی از مرز مهران، تصریح کرد: خرمآباد بهعنوان شهر معین استان ایلام انتخاب شده است و این اقدام در راستای انجام وظایف محوله و خدمترسانی هرچه بهتر به زائران صورتگرفته است.
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