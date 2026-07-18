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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

افزایش دمای هوا در اغلب نقاط لرستان

افزایش دمای هوا در اغلب نقاط لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از افزایش دمای هوا در اغلب نقاط این استان خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز شنبه و تا پایان هفته جاری برای همه نقاط استان جوی آرام و پایدار پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: در این مدت طی ساعاتی سرعت وزش باد افزایش می‌یابد و گاهی به بازه قابل‌ملاحظه نیز می‌رسد. همچنین در مناطق شرقی در ساعات بعدازظهر پوشش ابر پدیده غالب آسمان است.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: از نظر نوسانات دمایی طی ۴۸ ساعت آینده باتوجه‌به استقرار توده هوای گرم، دماها در اغلب نقاط افزایش می‌یابد، لذا پیرو هشدار صادره این شرایط با مخاطراتی همچون افزایش مصرف حامل‌های انرژی، خطر گرمازدگی، خطر آتش‌سوزی در مراتع، احتمال خسارت ناشی از تنش دمایی در بخش کشاورزی و دامداری و... همراه است.

مرادپور، تأکید کرد: مدیریت بهینه مصرف آب و برق به همگان توصیه می‌شود.

کد مطلب 6891413

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