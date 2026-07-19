ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ناپایداریهای جوی روز گذشته به شکل افزایش ابر و بارشهای پراکنده در برخی مناطق استان خود را نشان داد، اما این شرایط اکنون رو به کاهش است.
وی افزود: بررسی الگوهای پیشیابی نشان میدهد از امروز جو استان به تدریج پایدار شده و آسمان در بیشتر مناطق گلستان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
معقولی با بیان اینکه این شرایط تا ظهر روز دوشنبه تداوم دارد، گفت: در این مدت پدیده جوی قابل توجهی برای استان پیشبینی نمیشود و شرایط جوی در اغلب نقاط گلستان آرام و پایدار خواهد بود.
وی از شهروندان و بهرهبرداران بخشهای مختلف خواست برای اطلاع از آخرین تغییرات وضعیت هوا، پیشبینیهای هواشناسی و اطلاعیههای رسمی این ادارهکل را دنبال کنند.
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