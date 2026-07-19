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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۷:۰۰

معقولی: آسمان گلستان تا دوشنبه پایدار می‌شود

معقولی: آسمان گلستان تا دوشنبه پایدار می‌شود

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان گفت: با کاهش ناپایداری‌های جوی، از امروز تا ظهر دوشنبه جوی پایدار بر استان حاکم خواهد بود و آسمان در بیشتر مناطق صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ناپایداری‌های جوی روز گذشته به شکل افزایش ابر و بارش‌های پراکنده در برخی مناطق استان خود را نشان داد، اما این شرایط اکنون رو به کاهش است.

وی افزود: بررسی الگوهای پیش‌یابی نشان می‌دهد از امروز جو استان به تدریج پایدار شده و آسمان در بیشتر مناطق گلستان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

معقولی با بیان اینکه این شرایط تا ظهر روز دوشنبه تداوم دارد، گفت: در این مدت پدیده جوی قابل توجهی برای استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی در اغلب نقاط گلستان آرام و پایدار خواهد بود.

وی از شهروندان و بهره‌برداران بخش‌های مختلف خواست برای اطلاع از آخرین تغییرات وضعیت هوا، پیش‌بینی‌های هواشناسی و اطلاعیه‌های رسمی این اداره‌کل را دنبال کنند.

کد مطلب 6892102

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