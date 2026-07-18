به گزارش خبرگزاری مهر، زیبا رضایی الوار در سخنانی، اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی کودکستان‌ها، طرح‌های توانمندسازی نیروی انسانی از جمله طرح «سراج» و دوره‌های راهبردی ویژه مربیان در حال اجرا است.

هیچ کودکستانی پیش از ابلاغ رسمی شهریه مجاز به دریافت وجه از خانواده‌ها نیست

وی افزود: طرح «سراج» به‌صورت حضوری برای مؤسسان کودکستان‌های استان همراه با ارائه گواهینامه برگزار می‌شود و دوره‌های توانمندسازی نیز برای بیش از دو هزار مربی تا پایان شهریورماه به طور کامل اجرا خواهد شد. این دوره‌ها با بهره‌گیری از مدرسان ارشد و با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال برگزاری است.

رئیس اداره تعلیم‌وتربیت کودک آموزش‌وپرورش لرستان، یکی از مهم‌ترین اقدامات امسال را ایجاد سازوکار قانونی برای واگذاری فضاهای دولتی به متقاضیان تأسیس کودکستان عنوان کرد و گفت: این فضاها از طریق مزایده واگذار می‌شوند و مراحل اجرایی آن در حال انجام است که نتایج آن به‌زودی اعلام خواهد شد.

رضایی الوار با اشاره به ساماندهی مجوزها، بیان داشت: حدود ۸۷۰ درخواست صدور مجوز در کارپوشه استان بررسی و تعیین تکلیف شده است و اکنون شمار مؤسسان کودکستان‌های لرستان به بیش از سه هزار نفر رسیده است.

وی از آغاز نظارت میدانی بر روند ثبت‌نام کودکستان‌ها خبر داد و گفت: از هفته آینده گروه‌های نظارتی در شهرستان‌ها و مناطق استان مستقر می‌شوند و بر فرایند ثبت‌نام نظارت خواهند کرد. بر اساس ضوابط، هیچ کودکستانی پیش از ابلاغ رسمی شهریه مجاز به دریافت وجه از خانواده‌ها نیست.

برخورد با مراکز فاقد مجوز

رئیس اداره تعلیم‌وتربیت کودک آموزش‌وپرورش لرستان، همچنین از برگزاری دوره یک‌ماهه تابستانی برای کودکانی که به هر دلیل موفق به ثبت‌نام در دوره پیش‌دبستانی نشده‌اند خبر داد و افزود: این دوره بر اساس دستورالعمل‌های سازمان ملی تعلیم‌وتربیت کودک اجرا خواهد شد تا فرصت آموزشی مناسبی برای این نوآموزان فراهم شود.

رضایی الوار با اشاره به تشکیل نخستین کارگروه استانی تولید محتوای آموزشی کودکستان‌ها، گفت: بسته‌های یادگیری تولیدشده پس از بررسی، تا پایان تیرماه برای دریافت تأییدیه به سازمان ملی تعلیم‌وتربیت کودک ارسال خواهد شد تا در فهرست محتوای رسمی و موردتأیید این سازمان قرار گیرد.

وی با تأکید بر برخورد با مراکز فاقد مجوز، اظهار کرد: تمامی کودکستان‌ها، خانه‌های بازی و مراکز فعال در این حوزه که تاکنون موفق به دریافت مجوز از سازمان ملی تعلیم‌وتربیت کودک نشده‌اند، برای طی مراحل قانونی دعوت شده‌اند و مراکزی که تا آغاز سال تحصیلی آینده مجوز لازم را دریافت نکنند، غیرمجاز محسوب شده و از چرخه فعالیت خارج خواهند شد.

رئیس اداره تعلیم‌وتربیت کودک آموزش‌وپرورش لرستان، استفاده از محتوای آموزشی موردتأیید سازمان ملی تعلیم‌وتربیت کودک را الزامی دانست و تصریح کرد: فعالیت مراکز غیرمجاز علاوه برنداشتن مجوز قانونی، می‌تواند موجب استفاده از محتوای آموزشی غیرمعتبر شود که این موضوع به زیان فرایند تعلیم‌وتربیت کودکان خواهد بود.

وی از خانواده‌ها خواست هنگام ثبت‌نام فرزندان خود، کد QR نصب‌شده در کودکستان‌ها را اسکن کرده و در نظرسنجی آموزش‌وپرورش شرکت کنند و افزود: نصب این کد برای تمامی مدیران و مؤسسان کودکستان‌ها الزامی است و نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و نظارتی خواهد داشت.