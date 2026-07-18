بیمارستان احمدنژاد کتالم تا زمان اخذ مجوزهای قانونی پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی نداشتن پروانه معتبر بهره‌برداری، بیمارستان احمدنژاد کتالم با دستور مراجع ذی‌ربط و با هدف صیانت از حقوق شهروندان و حفظ سلامت عمومی، تا زمان تمدید و اخذ مجوزهای قانونی فعالیت از سوی شبکه بهداشت و درمان شهرستان رامسر پلمب شد.

بر اساس اعلام مسئولان، این اقدام با هدف حفظ حقوق عامه، صیانت از سلامت شهروندان و جلوگیری از ادامه فعالیت مرکز درمانی بدون مجوزهای قانونی صورت گرفته است.

طبق اعلام شبکه بهداشت و درمان شهرستان رامسر، فعالیت این بیمارستان تا زمان تمدید پروانه بهره‌برداری و اخذ مجوزهای لازم متوقف خواهد بود و پس از طی مراحل قانونی و تأیید مراجع ذی‌صلاح، امکان ازسرگیری خدمات درمانی فراهم می‌شود.