بیمارستان احمدنژاد کتالم تا زمان اخذ مجوزهای قانونی پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی نداشتن پروانه معتبر بهرهبرداری، بیمارستان احمدنژاد کتالم با دستور مراجع ذیربط و با هدف صیانت از حقوق شهروندان و حفظ سلامت عمومی، تا زمان تمدید و اخذ مجوزهای قانونی فعالیت از سوی شبکه بهداشت و درمان شهرستان رامسر پلمب شد.
بر اساس اعلام مسئولان، این اقدام با هدف حفظ حقوق عامه، صیانت از سلامت شهروندان و جلوگیری از ادامه فعالیت مرکز درمانی بدون مجوزهای قانونی صورت گرفته است.
طبق اعلام شبکه بهداشت و درمان شهرستان رامسر، فعالیت این بیمارستان تا زمان تمدید پروانه بهرهبرداری و اخذ مجوزهای لازم متوقف خواهد بود و پس از طی مراحل قانونی و تأیید مراجع ذیصلاح، امکان ازسرگیری خدمات درمانی فراهم میشود.
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