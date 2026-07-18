فرماندار سنندج: تخصیص اعتبارات شهرستان نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان اظهار کرد: در روند توزیع و تخصیص اعتبارات، زحمات زیادی انجام میشود و مدلهای مختلفی برای رسیدن به یک خروجی مشخص طراحی شده، اما در مرحله اجرا همچنان مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود.
وی با اشاره به وضعیت اعتبارات شهرستان سنندج افزود: این شهرستان در برخی شاخصها نسبت به میانگین کشوری و استانی شرایط مناسبی ندارد و با وجود مشکلات جدی در حوزه زیرساخت، میزان تخصیص اعتبارات پاسخگوی نیازهای موجود نیست.
فرماندار سنندج ادامه داد: مجموع اعتبارات شهرستانی و منابعی که با پیگیری استاندار و نمایندگان برای سنندج اختصاص یافته، به حدود ۲ هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان رسیده، اما تنها ۴۴ درصد این منابع تخصیص پیدا کرده است.
سجادی عنوان کرد: بخش قابل توجهی از این تخصیص نیز مربوط به یک پروژه خاص است و اگر عملکرد سایر پروژهها به صورت جداگانه بررسی شود، میزان تخصیص آنها بسیار پایینتر خواهد بود.
مدیران باید برای جذب اعتبارات پاسخگو باشند
وی با انتقاد از روند پیگیری برخی اعتبارات گفت: در مواردی برای پروژههایی اعتبار در نظر گرفته شده که از نظر مجوزهای قانونی یا وضعیت اجرایی با مشکل مواجه هستند و حتی برخی پروژههای فاقد پیمانکار نیز در فهرست تخصیصها قرار گرفتهاند.
فرماندار سنندج تأکید کرد: اختصاص اعتبار زمانی میتواند به حل مشکلات کمک کند که مدیران دستگاههای اجرایی پیگیری لازم را برای جذب و هزینهکرد آن انجام دهند.
سجادی افزود: یکی از مشکلات موجود این است که در سطح شهرستان، برخی کارشناسان و مدیران اطلاع کافی از روند تخصیص منابع، نوع اوراق و نحوه پیگیری اعتبارات ندارند و در برخی موارد نیز ادارات کل همکاری و پیگیری لازم را انجام نمیدهند.
وی با اشاره به وضعیت حوزه نوسازی مدارس اظهار کرد: شهرستان سنندج از نظر سرانه فضاهای آموزشی با مشکلات جدی مواجه است و با وجود اختصاص اعتبار برای جبران این عقبماندگی، میزان تخصیص با رقم مصوب فاصله دارد.
فرماندار سنندج همچنین به اعتبارات حوزه جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز اعتبارات قابل توجهی مصوب شده، اما میزان تخصیص پایین است و باید مشخص شود چرا برای جذب کامل منابع، پیگیری لازم صورت نگرفته است.
سجادی خاطرنشان کرد: تا زمانی که مدیران دستگاههای اجرایی در قبال میزان جذب اعتبارات و اجرای پروژهها پاسخگو نباشند، اختصاص منابع در کمیته برنامهریزی شهرستان به تنهایی نمیتواند مشکلات را برطرف کند.
اعتبارات پروژهها باید در محل تعیینشده هزینه شود
وی در ادامه با اشاره به وضعیت اعتبارات شهرداری سنندج گفت: در مواردی منابعی که برای اجرای پروژههای شهری اختصاص یافته، به دلیل بدهیهای شهرداری به تأمین اجتماعی برداشت شده است.
سجادی تأکید کرد: باید نظارت دقیقی وجود داشته باشد تا اعتبارات اختصاصیافته برای هر پروژه در همان محل تعیینشده هزینه شود و وضعیت اجرای پروژهها نیز برای مردم و مدیران شفاف باشد.
فرماندار سنندج با انتقاد از طولانی شدن روند اجرای برخی پروژهها بیان کرد: تعدادی از پروژههای شهرستان سالهاست تعریف شدهاند، اما همچنان به سرانجام نرسیدهاند.
وی پروژه راه روستایی دولاب را نمونهای از این طرحها دانست و افزود: این روستا علاوه بر ظرفیتهای کشاورزی، به عنوان روستای هدف گردشگری نیز مطرح است، اما با وجود پیگیریهای متعدد، برخی طرحهای مرتبط با آن همچنان تعیین تکلیف نشدهاند.
سجادی گفت: در حوزه راه نیز پروژههای مهمی مانند مسیر سنندج-مریوان وجود دارد که لازم است میزان اعتبارات مصوب، تخصیصیافته و عملکرد واقعی آنها به صورت دقیق بررسی شود.
ارزیابی مدیران بر اساس عملکرد اعتباری
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه ارزیابی مدیران دستگاههای اجرایی اظهار کرد: یکی از معیارهای ارزیابی مدیران باید میزان پیگیری و جذب اعتبارات اختصاصیافته به حوزه مسئولیت آنها باشد.
فرماندار سنندج افزود: نمیتوان برای پروژهای اعتبار در نظر گرفت، اما مدیر مربوطه پیگیری لازم را انجام ندهد و منابع جذب نشود؛ مدیران باید نسبت به اعتبارات مصوب و نحوه هزینهکرد آن پاسخگو باشند.
سجادی با بیان اینکه سنندج در برخی شاخصهای توسعهای از وضعیت مطلوب فاصله دارد، خواستار توجه بیشتر به ظرفیتهای شهرستان در حوزههای کشاورزی، گردشگری، دامداری و زیرساخت شد.
وی در پایان تأکید کرد: مدیریت نباید صرفاً پس از وقوع بحران وارد عمل شود، بلکه باید پیش از تبدیل شدن مشکلات به بحران، مسائل شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی و اقدام پیشگیرانه انجام شود.
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