به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی پروژه‌های راه روستایی شهرستان با حضور مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان، نمایندگان سازمان بازرسی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، با انتقاد از روند کند اجرای طرح‌های راه‌سازی روستایی، بر لزوم توجه جدی به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مرکز استان تأکید کرد.

وی توسعه راه‌ها را از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه و عامل مؤثر در افزایش رضایتمندی عمومی دانست و اظهار کرد: تا زمانی که زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی تکمیل نشود، امکان توسعه سایر بخش‌ها از جمله کشاورزی، باغداری، گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی فراهم نخواهد شد.

فرماندار سنندج با بیان اینکه توسعه روستایی بدون ایجاد و تکمیل راه‌های مناسب امکان‌پذیر نیست، افزود: با وجود اختصاص حدود ۳۰ درصد از اعتبارات شهرستانی در سال گذشته به توسعه راه‌های روستایی، میزان پیشرفت پروژه‌ها متناسب با اعتبارات و انتظارات مردم نبوده است.

سجادی با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ کیلومتر راه روستایی خاکی در شهرستان سنندج، تصریح کرد: وجود این میزان راه خاکی در مرکز استان کردستان قابل قبول نیست و نیازمند توجه ویژه و حمایت بیشتر در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی هستیم.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها برای تسریع در اجرای پروژه‌ها گفت: علاوه بر اعتبارات شهرستانی و استانی، باید از ظرفیت اعتبارات ملی، پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و امکانات سازمان راهداری کشور برای رفع مشکلات این حوزه استفاده شود.

فرماندار سنندج ادامه داد: این شهرستان به عنوان مرکز استان و با دارا بودن حدود یک‌سوم جمعیت کردستان باید در تخصیص اعتبارات و اجرای پروژه‌های زیرساختی به‌صورت ویژه دیده شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت پایبندی به وعده‌های مسئولان در بازدیدهای میدانی اظهار کرد: تأخیر در اجرای وعده‌ها موجب کاهش اعتماد عمومی و ایجاد بدبینی در میان مردم خواهد شد.

سجادی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سهم اندک سنندج در پروژه‌های آسفالت راه‌های روستایی استان افزود: سال گذشته از مجموع ۹۰ کیلومتر آسفالت راه روستایی در سطح استان، تنها ۲ کیلومتر سهم شهرستان سنندج بوده که با توجه به پایین بودن شاخص این شهرستان نسبت به میانگین استانی و کشوری، قابل قبول نیست.

در این نشست، وضعیت و روند اجرای پروژه‌های راه روستایی در محورهای بزلانه، زوان، لنج‌آباد، حلوان، دولاب، هویه، سرهویه، افراسیاب، تخته، پیچون، عسکران، دولبندی، ماچکه، گرماش، کرجو، مربزان، شیان و هشمیز مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای تسریع در اجرای این طرح‌ها مطرح شد.