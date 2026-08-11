به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر سه‌شنبه در نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرستان سنندج با اشاره به محدودیت منابع مالی، بر ضرورت هدفمند کردن اعتبارات و تمرکز بر طرح‌های اولویت‌دار تأکید کرد.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، آثار تحریم‌ها و خسارت‌های واردشده به برخی زیرساخت‌ها، منابع موجود پاسخگوی تمامی مطالبات دستگاه‌های اجرایی نیست و باید اعتبارات بر اساس نیازهای اساسی و اولویت‌های شهرستان توزیع شود.

فرماندار سنندج آموزش و پرورش، راه‌های روستایی و بین‌شهری، آب و فاضلاب و زیرساخت‌های ورزشی را از جمله حوزه‌های نیازمند توجه دانست و افزود: توسعه راه‌ها نقش مستقیمی در رونق گردشگری، کشاورزی، فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه برای مهاجرت معکوس دارد.

وی با اشاره به سهم بالای سنندج از جمعیت استان عنوان کرد: با وجود سکونت بخش قابل توجهی از جمعیت کردستان در این شهرستان، در برخی شاخص‌های زیرساختی و سرانه‌ها همچنان با عقب‌ماندگی مواجه هستیم و جبران این فاصله نیازمند نگاه ویژه است.

ظرفیت‌های ملی و منابع جایگزین فعال شود

سجادی با بیان اینکه اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی تنها یکی از منابع قابل استفاده برای توسعه شهرستان است، از دستگاه‌های اجرایی خواست ظرفیت‌های ملی، منابع داخلی، اعتبارات روستایی و سایر منابع قانونی را برای اجرای طرح‌ها فعال کنند.

وی از راه‌اندازی کمیته شناسایی ظرفیت‌های ادارات در فرمانداری سنندج خبر داد و گفت: این کمیته میزان ظرفیت دستگاه‌ها برای جذب منابع و نحوه پیگیری مدیران را بررسی می‌کند و از این پس عملکرد مدیران در جذب اعتبارات می‌تواند در ارزیابی آنها مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار سنندج همچنین با اشاره به تفاوت میزان تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها افزود: در حالی که برخی دستگاه‌ها از تخصیص کامل برخوردار شده‌اند، میزان تخصیص برخی دستگاه‌ها به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است و مدیران باید برای جذب منابع تعیین‌شده، پیگیری جدی داشته باشند.

سجادی مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی را یکی دیگر از راه‌های تأمین منابع دانست و تصریح کرد: دستگاه‌هایی که دارای املاک و دارایی‌های مازاد هستند باید از این ظرفیت برای تأمین مالی پروژه‌های ضروری استفاده کنند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی واحدهای بزرگ اقتصادی از جمله پتروشیمی، نیروگاه‌ها، بانک‌ها و معادن تأکید کرد و گفت: بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان تاکنون به اندازه لازم در مسیر توسعه منطقه به کار گرفته نشده است.

پروژه‌های نیمه‌تمام در صدر اولویت‌های اعتباری

فرماندار سنندج با تأکید بر اینکه منابع محدود باید صرف طرح‌های دارای پیشرفت و ضرورت بیشتر شود، گفت: پروژه‌های نیمه‌تمام که سال‌ها از زمان آغاز آنها گذشته و همچنان به نتیجه نرسیده‌اند، در اولویت تخصیص اعتبارات امسال قرار دارند.

وی ادامه داد: طولانی شدن اجرای پروژه‌ها علاوه بر افزایش هزینه‌ها، موجب شکل‌گیری مطالبات انباشته مردم شده است و مدیران باید ضمن تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام، واقعیت محدودیت منابع را نیز برای مردم تبیین کنند.

سجادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست پاسخگوی مطالبات حوزه مسئولیت خود باشند و افزود: ارجاع همه درخواست‌های مردم به فرمانداری، مسئله را حل نمی‌کند و هر دستگاه باید در حوزه مأموریت خود پاسخگو و پیگیر باشد.

وی راه‌های روستایی، پروژه‌های مرتبط با راه‌های ملی، فضاهای آموزشی، زیرساخت‌های ورزشی و طرح‌های آب و فاضلاب را از اولویت‌های شهرستان برشمرد و گفت: در کنار تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، باید برای بخش‌هایی که از کمبود جدی زیرساختی رنج می‌برند نیز منابع لازم پیش‌بینی شود.

فرماندار سنندج با انتقاد از اجرا نشدن بخشی از تعهدات دستگاه‌ها در سال گذشته، اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌هایی برای اجرای برنامه‌های مشخص میان فرمانداری و برخی دستگاه‌ها منعقد شد، اما همه تعهدات به مرحله اجرا نرسید.

سجادی حوزه فرهنگی را یکی از بخش‌هایی دانست که نیازمند برنامه‌ریزی جدی‌تر است و افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای فرهنگی، مذهبی، قومی و زبانی شهرستان، برنامه‌های مؤثر و شاخصی اجرا کنند.

وی با تأکید بر اینکه عملکرد دستگاه‌ها در تخصیص اعتبارات سال جاری مورد توجه قرار خواهد گرفت، گفت: منابع باید به دستگاه‌هایی اختصاص یابد که علاوه بر پیگیری برای جذب اعتبار، در اجرای پروژه‌ها و ارائه خدمات نیز عملکرد قابل قبولی داشته باشند.

فرماندار سنندج با اشاره به جایگاه این شهرستان به عنوان مرکز استان اظهار کرد: بسیاری از دستگاه‌های مستقر در سنندج تنها به مردم این شهرستان خدمات ارائه نمی‌کنند و مأموریت استانی دارند؛ بنابراین پروژه‌های این دستگاه‌ها باید در سطوح استانی و ملی نیز مورد حمایت قرار گیرد.

وی همچنین از آسیب دیدن حدود ۲۴ نقطه شهر سنندج در جریان بمباران‌ها خبر داد و گفت: جبران خسارت‌های ایجادشده و رفع عقب‌ماندگی‌های زیرساختی نیازمند توجه و تأمین اعتبارات ویژه در سطح ملی و استانی است.

سجادی در پایان با اشاره به پیش‌بینی حدود ۷۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان سنندج، خاطرنشان کرد: با توجه به حجم مطالبات موجود، این میزان اعتبار نیز پاسخگوی همه نیازها نیست و مدیران باید با اولویت‌بندی، استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی و پیگیری مستمر، بیشترین بهره را از منابع موجود ببرند.