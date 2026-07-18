به گزارش خبرگزاری مهر، شهامت هدایت اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساختهای ورزشی استان و با هدف حمایت از ظرفیتهای ملی، جلسه بررسی و تعیین تکلیف زمین کمپ تیمهای ملی در شهرستان سرعین با حضور فرماندار سرعین، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه با بررسی ابعاد حقوقی و فنی موضوع، هماهنگیهای لازم جهت واگذاری زمین مورد نظر انجام گرفت. و با اتخاذ تصمیمات مقتضی و در چارچوب ضوابط قانونی، این زمین در قالب ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جهت احداث کمپ تیمهای ملی به اداره کل ورزش و جوانان استان واگذار شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با تأکید بر اهمیت این پروژه برای ورزش کشور و استان اردبیل گفت: امیدواریم با تسریع در روند اجرایی این پروژه، شاهد بهرهبرداری از این کمپ در شهرستان سرعین باشیم که میتواند نقش مؤثری در میزبانی از اردوهای تیمهای ملی و توسعه گردشگری ورزشی در استان ایفا نماید.
تخصیص یک میلیارد تومان اعتبار برای توسعه فضای سبز محور گردشگری سرعین
هدایت ادامه داد: با عنایت ویژه فرماندار سرعین مبلغ یک میلیارد تومان اعتبار ویژه جهت توسعه و ساماندهی فضای سبز در محور مواصلاتی اردبیل-سرعین اختاص یافت
وی با اشاره به اهمیت راهبردی جاده سرعین به عنوان یکی از پرترددترین محورهای گردشگری استان، اظهار کرد: با توجه به ضرورت حفظ و تقویت منظر طبیعی و افزایش سرانه فضای سبز در مبادی ورودی و مسیرهای منتهی به کانونهای گردشگری، برنامهریزیهای لازم جهت کاشت گونههای سازگار با اقلیم منطقه در حاشیه این جاده صورت گرفته است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: اعتبار یک میلیارد تومانی تخصیصیافته، صرف اقداماتی نظیر نهالکاری، ایجاد کمربند سبز، نگهداری از عرصههای موجود و همچنین تقویت سیستمهای آبیاری نوین در این محور خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم همکاری سایر دستگاههای اجرایی برای صیانت از عرصههای طبیعی افزود: اجرای این پروژه نه تنها به تلطیف هوای منطقه و بهبود وضعیت زیستمحیطی کمک میکند، بلکه نقش مؤثری در ارتقای شاخصهای گردشگری و زیباسازی ورودیهای مرکز استان خواهد داشت.
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