خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ شیرین اسلوب : آیین پیادهروی جاماندگان تشییع رهبر شهید با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، بسیجیان و مسئولان شهرستان از محل یادمان شهدای گمنام آغاز شد و شرکتکنندگان با قرائت صلوات، سر دادن شعارهای انقلابی و حمل پرچمهای جمهوری اسلامی ایران، مسیر راهپیمایی را تا مزار شهدای مشگینشهر طی کردند.
نماینده ولیفقیه در ناحیه سپاه مشگینشهر در این مراسم با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین وداع با رهبر شهید، این حضور را نماد وحدت، وفاداری و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب دانست.
حجتالاسلام محمود فاضلینیا اظهار کرد: ملت ایران امروز خود را در سوگ از دست دادن پدری دلسوز میبیند و مردم با حضور باشکوه خود نشان دادند که همچنان پای آرمانهای انقلاب و ولایت ایستادهاند و این حضور، حماسهای ماندگار در تاریخ کشور خواهد بود.
وی با بیان اینکه جریان خونخواهی بر پایه ایمان، وحدت و ایستادگی ملت استوار است، افزود: حضور پرشور مردم از اقصی نقاط کشور، بزرگترین پیام وفاداری به آرمانهای رهبر شهید و نشاندهنده عزم ملت برای ادامه راه ایشان است.
حجتالاسلام فاضلینیا با اشاره به نقش رهبر شهید در هدایت جبهه مقاومت تصریح کرد: جبهه مقاومت امروز به قدرتی اثرگذار در معادلات منطقهای و جهانی تبدیل شده و اندیشه مقاومت با شهادت رهبران آن هرگز متوقف نخواهد شد.
اندیشه و مسیر رهبر شهید انقلاب
وی ادامه داد: اگرچه امروز از حضور ظاهری رهبر شهید محروم هستیم، اما مکتب، اندیشه و مسیر ایشان زنده است و ملت ایران با الهام از این مکتب، راه عزت، استقلال و مقاومت را ادامه خواهد داد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشگینشهر نیز در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور پرشور مردم را جلوهای از بصیرت و وفاداری آنان به ارزشهای انقلاب اسلامی دانست.
حجتالاسلام صادق صمدی گفت: پیادهروی جاماندگان تشییع رهبر شهید تنها یک مراسم سوگواری نبود، بلکه نمایش وحدت، انسجام و تجدید عهد مردم با آرمانهای امامین انقلاب و شهدای والامقام بود.
وی افزود: مردم مشگینشهر همواره در صحنههای مختلف انقلاب حضوری مؤثر داشتهاند و امروز نیز با حضور باشکوه خود نشان دادند که راه شهدا و رهبر شهید با قدرت و استقامت ادامه خواهد یافت.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشگینشهر با قدردانی از مشارکت هیئتهای مذهبی، گروههای مردمی و دستگاههای اجرایی در برگزاری این مراسم اظهار کرد: حضور نسل جوان در کنار خانوادههای شهدا، پیام روشنی از تداوم فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایتمداری در جامعه اسلامی است.
پیوند ناگسستنی مردم با رهبری و آرمانهای انقلاب
این حضور پرشور و خودجوش مردم در سوگ رهبر شهید، بیتردید تأثیرات عمیقی بر معادلات سیاسی و اجتماعی کشور بر جای خواهد گذاشت. مشگینشهر که همواره در تاریخ انقلاب اسلامی از شهرهای پیشگام در عرصههای مختلف بوده، این بار نیز با شکوه هرچه تمامتر نشان داد که پیوند ناگسستنی مردم با رهبری و آرمانهای انقلاب، فراتر از مرزهای جغرافیایی و زمان است. آنچه در این آیین به تماشا نشست، نه فقط یک سوگواری، بلکه اعلام موضعی قاطع در برابر دشمنانی بود که میپنداشتند با شهادت رهبران، میتوانند اراده ملت را سست کنند. مردم دیار سبلان با این راهپیمایی، معادلات دشمن را در هم شکستند و نشان دادند که خون شهدا همواره پیروزی و بالندگی را برای این مرز و بوم به ارمغان آورده است.
از سوی دیگر، این مراسم فرصتی مغتنم برای انتقال گفتمان مقاومت به نسل جوان و نوجوانان حاضر در صحنه بود. بسیاری از کودکان و نوجوانانی که در کنار والدین خود در این مسیر گام برداشتند، امروز با چشمان خود دیدند که مردمی از هر قشر و سنی چگونه برای پاسداشت میراث یک رهبر، وحدت خود را به رخ میکشند. این تجربه جمعی، سرمایهای عظیم برای تربیت نسلی آگاه و متعهد به آرمانهای انقلاب خواهد بود. بیگمان، استمرار چنین مراسمهایی در شهرهای مختلف کشور، ضمن تقویت همبستگی ملی، پیام استقامت و ایستادگی را به جهانیان مخابره میکند و راه شهیدانی را زنده نگه میدارد که با خون خویش، درخت تنومند انقلاب را آبیاری کردهاند.
آیین پیادهروی جاماندگان تشییع رهبر شهید در مشگینشهر، به عنوان یکی از جلوههای بارز مردمسالاری دینی و غیرت ملی، در حافظه تاریخی این شهرستان ثبت خواهد شد. این حرکت عظیم مردمی ثابت کرد که مسیری که با رهنمودهای رهبر شهید آغاز شده، همچنان با قوت و قدرت ادامه مییابد و ملت ایران، با الهام از آموزههای عاشورایی، هرگز از پای ننشسته و در برابر هر تهدیدی، با اتحاد و همدلی، سربلند و پیروز از میدان بیرون خواهد آمد. بیشک، این حضور بینظیر، پاسخی قاطع به تمامی بدخواهان نظام اسلامی بود و دلهای منتظران ظهور را نیز به طلیعه فتحی بزرگ، امیدوارتر ساخت.
در حاشیه این مراسم، تعدادی از شهروندان مشگینشهری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور در پیادهروی جاماندگان تشییع رهبر شهید را ادای دین به آرمانهای انقلاب و شهدا عنوان کردند.
علی رضایی، یکی از شرکتکنندگان در این مراسم، گفت: امروز آمدهایم تا نشان دهیم اگرچه از حضور در مراسم اصلی وداع جا ماندیم، اما دلهای ما همراه رهبر شهید است. حضور مردم در این راهپیمایی، پیام روشنی به دشمنان داد که ملت ایران در دفاع از آرمانهای انقلاب و ولایت متحد و استوار است.
فاطمه محمدی، از دیگر شرکتکنندگان، نیز اظهار کرد: فضای این مراسم بسیار معنوی و تأثیرگذار بود. حضور خانوادهها، جوانان و کودکان در کنار یکدیگر نشان داد که راه شهدا و فرهنگ ایثار همچنان در میان مردم زنده است. ما آمدهایم تا با رهبر شهید و آرمانهای انقلاب اسلامی بار دیگر تجدید بیعت کنیم و این مسیر را ادامه دهیم.
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