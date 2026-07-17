به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ و در راستای حفاظت، مرمت و ساماندهی، پروژه‌های متعددی در مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی آغاز شده است.

وی افزود: این اقدامات با هدف صیانت از اصالت معماری، بهبود شرایط کالبدی و ارتقای کیفیت محیطی مجموعه، در محورهای مرمت بنا، احیای تزئینات، ساماندهی محوطه و بهسازی خدمات عمومی اجرا می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: تکمیل بازسازی رواق‌های بخش تجاری، بازسازی و احیای تزئینات و کاشی‌کاری سر در عالی‌قاپو، جداره‌سازی حمام شیخ صفی، نصب نرده و حفاظ‌های سایت تاریخی مجموعه و ایجاد مخزن امن در مجموعه از جمله پروژه‌های آغاز شده از ابتدای سال است.

جباری با اشاره به سایر اقدامات در حال اجرا، ادامه داد: استحکام بخشی و تثبیت تزئینات داخلی مجموعه، تکمیل کاشی‌کاری‌های سر در مغازه‌های تجاری، تکمیل بند کشی دیوارهای حیاط باغ، گنبدها و پشت‌بام مجموعه، یکسان‌سازی سایه‌بان‌های مغازه‌های تجاری و تکمیل سنگ فرش حیاط باغ نیز از دیگر پروژه‌های در حال اجرا در مجموعه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: اجرای این پروژه‌ها نقش بسزایی در ارتقای کیفیت محیطی و پایداری کالبدی این اثر جهانی خواهد داشت و تعهد مستمر اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل به اصول مرمت و نگهداری از آثار فاخر تاریخی را نشان می‌دهد.

وی افزود: تخصیص ردیف اعتباری ویژه برای مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی در سال ۱۴۰۴ یکی از عوامل موثر در اجرای پروژه‌های حفاظتی و مرمتی این مجموعه است و با توجه به اهمیت این اثر و ضرورت استمرار اقدامات حفاظتی و مرمتی، نیازمند تداوم تخصیص اعتبار از محل این ردیف اختصاصی در سال جاری و سال‌های آتی هستیم.