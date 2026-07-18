تصادف اتوبوس مدرسه در اوگاندا ۲۱ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، مایکل کانانورا، سخنگوی اداره ترافیک و ایمنی جاده‌ها، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اتوبوس که حامل دانش‌آموزان مدرسه شاه دیوید جونیور در کامپالا، پایتخت اوگاندا بود، در روستای چکواتیت در منطقه کاپچوروا تصادف کرد.

تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که دانش‌آموزان در مسیر یک تور آموزشی به آبشار سیپی در کاپچوروا بودند.

کانانورا گفت: هنگام بازگشت از تور، راننده ظاهراً کنترل وسیله نقلیه را از دست داد که از جاده منحرف شد، به یک سنگ بزرگ در کنار جاده برخورد کرد و واژگون شد.

وی افزود: تحقیقات پلیس در مورد علت دقیق تصادف ادامه دارد.