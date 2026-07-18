آماده باش ۲ هزار نیروی درمانی کرمانشاهی برای خدمت رسانی در ایام اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلعه‌سفیدی رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، در نشست ستاد اربعین که ظهر شنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: شورای سیاست‌گذاری بهداشت و درمان اربعین استان کرمانشاه با حضور مجموعه‌های مختلف از جمله سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص)، جامعه پزشکی، فراجا، مرزبانی، یگان ویژه، ارتش، بهداری غرب سپاه و تأمین اجتماعی تشکیل شده و تمامی مجموعه‌ها برای خدمت‌رسانی به زائران پای کار هستند.



وی افزود: سال گذشته بیش از ۱۲۸ هزار خدمت بهداشتی و درمانی به زائران ارائه شد و امسال نیز با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، آمادگی لازم برای ارائه خدمات گسترده در مسیرهای اربعینی استان وجود دارد.



رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد: برای ایام اربعین حدود ۲ هزار نفر نیروی انسانی در بخش‌های مختلف درمانی و امدادی به کارگیری می‌شوند و تجهیزات مورد نیاز شامل دستگاه‌های آمبولانس، اتوبوس‌آمبولانس، موتورلانس و ۵۰ دستگاه خودروی پشتیبانی نیز پیش‌بینی شده است.



قلعه‌سفیدی خاطرنشان کرد: نیروهای اورژانس در مسیرهای تردد زائران مستقر خواهند شد و تلاش می‌کنیم خدمات امدادی و درمانی مورد نیاز زائران با بهترین کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شود.



وی با اشاره به آمادگی مراکز درمانی استان گفت: تمامی اقدامات لازم در حوزه تأمین دارو و خدمات بهداشتی انجام شده و بیمارستان‌های سطح استان نیز در وضعیت آماده‌باش قرار دارند.



رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: با هماهنگی‌های انجام شده، تعداد پزشکان متخصص در بیمارستان‌ها افزایش یافته و ظرفیت بخش‌های مراقبت‌های ویژه و سی‌سی‌یو نیز تقویت شده است تا در صورت نیاز، خدمات تخصصی به زائران و بیماران ارائه شود.



قلعه‌سفیدی با تأکید بر همکاری مطلوب دستگاه‌های مختلف در استان گفت: با همراهی و هماهنگی مجموعه‌های بهداشت و درمان و سایر دستگاه‌های مسئول، روند خدمت‌رسانی در ایام اربعین با قدرت ادامه خواهد داشت و آمادگی لازم برای پوشش سایر نقاط استان نیز وجود دارد.