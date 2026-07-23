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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

هلاکت ۲ تروریست در درگیری با مرزبانان در جنوب شرق کشور

هلاکت ۲ تروریست در درگیری با مرزبانان در جنوب شرق کشور

فرمانده مرزبانی فراجا از درگیری مسلحانه مرزبانان هنگ مرزی جکیگور با یک گروهک تروریستی در مرزهای جنوب شرق کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان با اشاره به اهداف این گروهک برای ورود به داخل کشور و خرابکاری در استان های مرکزی، گفت: در درگیری مسلحانه مرزبانان با گروهک تروریستی در مرزهای جنوب شرق کشور، ضمن انهدام باند این تیم تروریستی، ۲ نفر از آنان به هلاکت رسیدند.

‌وی با بیان اینکه این عملیات توام با اشراف و تسلط اطلاعاتی و همچنین توان رزم و عملیاتی مرزبانان همراه بود، افزود : در این عملیات از این گروهک تروریستی ۲ قبضه سلاح m4 به همراه مهمات مربوطه و مقادیری فتیله و چاشنی انفجاری کشف شد.

‌فرمانده مرزبانی فراجا با قدردانی از تلاش مجاهدانه مرزبانان در تامین امنیت مرزهای جنوب شرق کشور، تاکید کرد: تلاش‌های اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل این گروهک تروریستی ادامه دارد.

کد مطلب 6896701

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