به گزارش خبرنگار مهر، سردار فرزاد اکبری جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، در نشست ستاد اربعین که ظهر شنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه با تشکیل ۱۳ کمیته تخصصی، استقرار ۱۰ پاسگاه فرماندهی در مسیرهای منتهی به مرزهای اربعینی و ایجاد یک قرارگاه اصلی و تاکتیکی در مرز خسروی، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تأمین امنیت زائران انجام داده است.



وی افزود: در ایام اربعین امسال حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر از نیروهای انتظامی در بخش‌های مختلف به‌کارگیری خواهند شد و ۴۵۰ اکیپ گشت خودرویی و موتوری به صورت آشکار و پنهان در محورهای مواصلاتی و مناطق هدف مأموریت تأمین نظم و امنیت، کنترل جمعیت و پیشگیری از هرگونه ناهنجاری را بر عهده خواهند داشت.



جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به برنامه‌های مدیریت ترافیک گفت: اجرای طرح جامع ترافیکی اربعین، تسهیل عبور و مرور زائران، پیشگیری از وقوع تصادفات، مدیریت صحنه‌های حوادث رانندگی و انتقال سریع مصدومان از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته انتظامی در ایام اربعین است.



اکبری ادامه داد: طرح جامع ترافیکی که سال گذشته با مدیریت استاندار کرمانشاه اجرا شد، پس از موفقیت در مرز خسروی به عنوان یک الگوی ملی مورد تأیید فرمانده کل انتظامی کشور قرار گرفت و برای اجرا در سایر استان‌ها نیز ابلاغ شد.



وی با اشاره به اقدامات هوشمند پلیس در مدیریت تردد زائران اظهار کرد: سامانه «پلاک‌خوان» در سه نقطه استان راه‌اندازی شده و با استفاده از آن، ورود و خروج خودروها، استان مبدأ زائران و همچنین مسیر انتخابی آنها به سمت مرزهای خسروی یا مهران به صورت لحظه‌ای رصد می‌شود.



جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: بهره‌گیری از سامانه‌های پایش تصویری، پهپادها و تجهیزات هوشمند نیز در دستور کار قرار گرفته تا وضعیت ترافیک و امنیت مسیرها به صورت مستمر کنترل و مدیریت شود.



اکبری با اشاره به خدمات انتظامی در حوزه گذرنامه گفت: تاکنون ۵۸ گیت گذرنامه فعال شده و ۱۵ گیت دیگر نیز در پایانه مرزی مستقر شده است که با تأمین تجهیزات مورد نیاز، در صورت افزایش حجم زائران وارد مدار خدمت‌رسانی خواهند شد.



وی با بیان اینکه تمامی نیازهای اصلی کمیته امنیتی و انتظامی با حمایت استاندار کرمانشاه تأمین شده است، خواستار اختصاص اعتبارات لازم برای تأمین خودروهای یدک‌کش سبک و سنگین، احداث سایبان برای نیروهای مستقر در یگان ویژه و تقویت تجهیزات مورد نیاز در پارکینگ‌های مرزی شد.



جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین بر ضرورت استقرار تجهیزات آتش‌نشانی در پارکینگ‌های مرز خسروی تأکید کرد و گفت: با توجه به حجم بالای خودروهای پارک شده، پیش‌بینی امکانات اطفای حریق و مدیریت شرایط اضطراری برای جلوگیری از هرگونه حادثه احتمالی ضروری است.