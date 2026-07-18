۸ نفر در حملات اخیر آمریکا به خوزستان به شهادت رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانهای با موضوع حمله به بیمارستان بقایی اهواز افزود: در ۱۰ روز گذشته متجاوزان آمریکایی به ۹۵ نقطه در ۱۲ شهرستان استان خوزستان حمله کردهاند.
وی ادامه داد: در این حملات متجاوزان تروریستی آمریکا، هشت نفر از شهروندان خوزستانی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان تصریح کرد: به رئیس جمهور قمارباز رژیم جنایتکار آمریکا و ارتش رژیم تروریستی صهیونیستی اعلام میکنیم خوزستان سرزمین شهادت و ایثار است و این جنایتکاران بدانند که فرزندان خمینی کبیر و خامنهای شهید آماده جانفشانی و فداکاری در راه دفاع از میهن اسلامی هستند.
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