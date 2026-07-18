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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

مهلت تخلیه خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه الزهراء تمدید شد

مهلت تخلیه خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه الزهراء تمدید شد

اداره امورخوابگاه‌های معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء، با صدور اطلاعیه‌ای از تمدید مهلت تخلیه خوابگاه‌های دانشجویی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره امورخوابگاه‌های معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء، با صدور اطلاعیه‌ای از تمدید مهلت تخلیه خوابگاه‌های دانشجویی خبر داد.

بر اساس این گزارش، با هدف رفاه حال دانشجویان و در راستای تسهیل شرایط برای متقاضیانی که امکان تخلیه خوابگاه در بازه زمانی اعلام شده قبلی (۲۷ لغایت ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵) را نداشتند، بازه زمانی جدیدی در نظر گرفته شده است.

این دسته از دانشجویان می‌توانند جهت انجام امور مربوط به تخلیه خوابگاه، از تاریخ ۱ لغایت ۴ شهریورماه ۱۴۰۵ در ساعات اداری به خوابگاه‌های محل سکونت خود مراجعه کنند.

شایان ذکر است که این آخرین مهلت تعیین شده برای تخلیه خوابگاه‌ها در ترم جاری اعلام شده است.

کد مطلب 6891532
زهرا سیفی

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