به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه جودکی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز، امروز از افزایش نگرانکننده آمار حیوانگزیدگی در استان خبر داد و اعلام کرد: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۶۴۷۰ مورد حیوانگزیدگی در البرز ثبت شده که نسبت به ۵۴۵۸ مورد مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۸.۵ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به ثبت ۴۴۱ هزار و ۴۹۷ مورد حیوانگزیدگی در کشور طی سال ۱۴۰۴، سهم البرز را ۲۱ هزار و ۱۲ مورد اعلام کرد و این آمار را زنگ خطری برای سلامت عمومی دانست.
معاون بهداشت البرز تأکید کرد: حتی جراحتهای سطحی ناشی از گازگرفتگی، چنگزدن یا لیسیدن حیوان را نباید نادیده گرفت، زیرا خطر ابتلا به هاری جدی و در صورت تأخیر در درمان، مرگبار است.
وی در پایان از آمادگی شبانهروزی مراکز درمان پیشگیری از هاری در استان خبر داد و بر رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان تأکید کرد.
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