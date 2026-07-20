راجی: تغییر محاسبات ملت، هدف اصلی جنگ شناختی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمدحسین راجی شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم گرگان با محوریت تبیین تحولات منطقه، اظهار کرد: امروز مهمترین عرصه تقابل میان جبهه مقاومت و دشمنان، جنگ شناختی است؛ جنگی که به دنبال تغییر ذهن، باور و محاسبات ملتهاست و اگر نسبت به آن غفلت شود، حتی پیروزیهای میدانی نیز ممکن است در افکار عمومی به شکست تعبیر شود.
وی با قدردانی از حضور مردم در صحنههای مختلف، افزود: ملت ایران در کنار نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و سایر بخشهای دفاعی کشور، نقش تعیینکنندهای در ناکام گذاشتن اهداف دشمن ایفا کردهاند و همین حضور، بسیاری از محاسبات طرف مقابل را بر هم زده است.
راجی با اشاره به سناریوی اولیه دشمن برای حمله به ایران، افزود: بر اساس برخی تحلیلهای منتشرشده، دشمن تصور میکرد با وارد کردن ضربات اولیه و از بین بردن توان دفاعی کشور، زمینه تغییرات داخلی و فروپاشی نظام فراهم خواهد شد، اما برخلاف این محاسبات، انسجام ملی و مقاومت مردم موجب ناکامی این سناریو شد.
مدیر اندیشکده راهبردی سعدا ادامه داد: دشمن تصور میکرد مردم پس از آغاز درگیریها از نظام فاصله میگیرند، اما حضور گسترده مردم در صحنه، حمایت از نیروهای مسلح و حفظ وحدت ملی، نتیجهای کاملاً متفاوت از برآوردهای آنان رقم زد.
وی با اشاره به مفهوم «جنگ شناختی» گفت: چند سال قبل ناتو از پنج نوع جنگ شامل جنگ زمینی، دریایی، هوایی، فضایی و سایبری سخن گفته بود، اما امروز باید از جنگ شناختی به عنوان مهمترین عرصه نبرد نام برد؛ زیرا در این میدان، هدف دشمن تغییر دستگاه محاسباتی مردم است.
راجی افزود: دشمن میکوشد با استفاده از رسانهها، فضای مجازی و عملیات روانی، این تصور را در افکار عمومی ایجاد کند که ایران در عرصههای مختلف شکست خورده است، در حالی که واقعیتها چیز دیگری را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه نباید اجازه داد روایت دشمن بر ذهن جامعه غلبه کند، اظهار کرد: ملت ایران باید بیش از هر زمان دیگری نسبت به عملیات رسانهای و روانی هوشیار باشد؛ زیرا موفقیت در جنگ شناختی، ضامن حفظ دستاوردهای کشور در سایر عرصهها خواهد بود.
مدیر اندیشکده راهبردی سعدا در ادامه سخنان خود، با اشاره به برخی تحلیلهای منتشرشده از سوی اندیشمندان و مسئولان غربی، گفت: شماری از تحلیلگران خارجی نیز به تغییر جایگاه ایران در معادلات منطقهای اذعان کردهاند.
وی همچنین با اشاره به برخی نقلقولها از شخصیتهای سیاسی و دانشگاهی غرب، اظهار کرد: اهداف اعلامشده دشمن برای تضعیف توان موشکی، هستهای و منطقهای ایران محقق نشده و همین موضوع موجب تغییر نگاه برخی محافل سیاسی نسبت به جایگاه ایران شده است.
راجی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت توان اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به واسطه موقعیت راهبردی و ظرفیتهای اقتصادی خود، نقش مهمی در معادلات منطقهای و جهانی دارد و همین مسئله موجب شده است که قدرتهای جهانی نگاه ویژهای به تحولات ایران داشته باشند.
وی همچنین به موضوع انرژی و مسیرهای راهبردی انتقال آن اشاره کرد و گفت: تحولات اخیر، اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران را بیش از گذشته آشکار کرده و نشان داده است که نقش جمهوری اسلامی در معادلات انرژی منطقه قابل چشمپوشی نیست.
مدیر اندیشکده راهبردی سعدا با اشاره به نقش شهدا در تقویت روحیه مقاومت، گفت: فرهنگ ایثار و شهادت، سرمایهای بزرگ برای ملت ایران است و هر بار که کشور با تهدیدی مواجه شده، همین فرهنگ موجب افزایش همبستگی و انسجام ملی شده است.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب همواره بر اعتماد به مردم تأکید داشتهاند، اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر زمان کشور با بحران روبهرو شده، مردم با حضور خود معادلات دشمن را تغییر دادهاند و همین سرمایه اجتماعی، مهمترین پشتوانه امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی است.
راجی افزود: دشمن بیش از هر چیز از وحدت ملت ایران هراس دارد و تلاش میکند با ابزارهای رسانهای، این همبستگی را تضعیف کند، اما هر بار با حضور مردم، این نقشهها ناکام مانده است.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش بصیرت و آگاهی عمومی گفت: امروز مسئولیت نخبگان، رسانهها و فعالان فرهنگی، تبیین واقعیتها و مقابله با جنگ روایتهاست؛ زیرا دشمن تلاش میکند از طریق جنگ شناختی، باورهای جامعه را هدف قرار دهد.
مدیر اندیشکده راهبردی سعدا خاطرنشان کرد: حفظ وحدت، تقویت امید اجتماعی، اعتماد به ظرفیتهای داخلی و هوشیاری در برابر عملیات روانی، مهمترین راهبردهایی است که میتواند کشور را در برابر تهدیدهای پیشرو بیمه کند و مسیر پیشرفت و اقتدار ایران را تداوم ببخشد.
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