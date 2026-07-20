به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی اظهار کرد: در حملات جدید آمریکا به استان هرمزگان هیچ مصدوم و یا خسارت به زیر ساختهای مسکونی و تجاری گزارش نشده است.
وی تاکید کرد: وضعیت استان هرمزگان کاملا پایدار است و مشکلی وجود ندارد.
بندرعباس- معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان با تأیید وقوع حملات جدید به نقاطی از استان هرمزگان گفت: حملات دوشنبه شب به هرمزگان خسارتی نداشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی اظهار کرد: در حملات جدید آمریکا به استان هرمزگان هیچ مصدوم و یا خسارت به زیر ساختهای مسکونی و تجاری گزارش نشده است.
وی تاکید کرد: وضعیت استان هرمزگان کاملا پایدار است و مشکلی وجود ندارد.
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