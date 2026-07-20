حملات دوشنبه شب به هرمزگان خسارتی نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی اظهار کرد: در حملات جدید آمریکا به استان هرمزگان هیچ مصدوم و یا خسارت به زیر ساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده است‌.

وی تاکید کرد: وضعیت استان هرمزگان کاملا پایدار است و مشکلی وجود ندارد.