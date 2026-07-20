https://mehrnews.com/x3cCpB ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۶ کد مطلب 6894181 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۶ مردم زاهدان در شب صد و چهل و یکم قیام کردند زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و چهل و یکمین شب از شهادت قائد امت اجتماع برگزار کردند. دریافت 42 MB کد مطلب 6894181 کپی شد مطالب مرتبط راجی: تغییر محاسبات ملت، هدف اصلی جنگ شناختی دشمن است طوفان ادارات سیستان را برای روز سه شنبه تعطیل کرد علمای سیستان و بلوچستان ترور «مولوی ریگی» را محکوم کردند برچسبها زاهدان تجمع مردمی سیستان و بلوچستان
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