بررسی نقش پزشک خانواده در شبکه جامع سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست گروه علمی بالینی فرهنگستان علوم پزشکی ایران، با موضوع «بحث و بررسی اصلاح شبکه جامع سلامت با مشارکت ساختارمند فرد و خانواده» برگزار شد.

در این نشست، امیدوار رضایی، رئیس گروه علمی بالینی فرهنگستان علوم پزشکی ایران، بر اهمیت محله‌محوری، نقش جامعه و خانواده در اجرای برنامه‌های جامع سلامت و ضرورت مشارکت ساختارمند فرد و خانواده، اشاره و بر مسئولیت‌پذیری بانوان در خانواده تأکید کرد.

وی همچنین بر لزوم تکمیل و گسترش شبکه جامع سلامت بر اساس سیاست‌های کلی سلامت و رویکرد سلامت‌ محور تأکید کرد.

سپس گزارشی از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، ارائه شد و در آن با اشاره به رویکرد آموزش پزشکی در سال‌های گذشته، عنوان شد که تمرکز آموزش پزشکی بر ارائه خدمات سلامت در جامعه بوده و در بازنگری برنامه‌های آموزشی پزشکی عمومی، آموزش بیماری‌های شایع و موضوعات سلامت‌محور مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین ایجاد مراکز جامع آموزش سلامت، حضور دانشجویان پزشکی در این مراکز و آموزش اعضای هیئت علمی برای فعالیت در این بخش‌ها از جمله اقدامات انجام‌ شده عنوان شد.

در ادامه بر ضرورت تغییر نگرش در آموزش پزشکی از بیمارمحوری به سلامت‌محوری و پیشگیری تأکید شد .

نمایندگان معاونت بهداشت وزارت بهداشت نیز در این نشست گزارشی از روند اجرای برنامه پزشک خانواده ارائه کردند.

بر اساس این گزارش، برنامه پزشکی خانواده در ۶۴ شهرستان در حال اجرا است و دستورالعمل‌های لازم برای راه‌اندازی مراکز جامع آموزش سلامت به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده است.

همچنین دانشجویان پزشکی بین یک تا سه ماه در این مراکز آموزش دیده و با سامانه بهداشت، دستورالعمل‌ها و فعالیت‌های شبکه جامع سلامت آشنا می‌شوند.

سپس اعضای گروه علمی بر اجرای بندهای ۷ و ۱۱ سیاست‌های کلی سلامت، ضرورت حکمرانی مقتدر و مستمر در نظام سلامت، پویایی شبکه جامع سلامت، تدوین نقشه راه، تعیین شاخص‌های ارزیابی، تأمین و تربیت نیروی انسانی، توسعه امکانات، تقویت مدیریت شبکه و هماهنگی مستمر میان بخش‌های مختلف وزارت بهداشت تأکید کردند.

همچنین نقش پزشک خانواده و پزشک اجتماعی در چارچوب شبکه جامع سلامت، ضرورت به‌روزرسانی محتوای آموزشی متناسب با نیازهای روز جامعه و اهمیت ثبات مدیریتی در اجرای برنامه‌های سلامت از دیگر محورهای مطرح شده در این نشست بود.

در بخش دیگری از نشست، تاریخچه شکل‌گیری شبکه سلامت کشور و روند تحول آموزش پزشکی پس از ادغام آموزش پزشکی با نظام ارائه خدمات سلامت مورد بررسی قرار گرفت.

در این بخش بر اهمیت نظام ارجاع، تکمیل نظام یکپارچه ارائه خدمات سلامت، نقش بیمه‌ها و همچنین ضرورت هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی در ارائه خدمات جامع سلامت تأکید شد.

اعضای حاضر در جلسه همچنین با اشاره به سهم قابل توجه بخش خصوصی در ارائه خدمات سلامت، بر ضرورت استفاده از ظرفیت این بخش در چارچوب شبکه جامع سلامت و تقویت نقش خانواده در ارتقای سواد سلامت و مشارکت مردم در حفظ سلامت جامعه تأکید کردند.

در این نشست، اعضای گروه علمی بالینی بر تأمین بودجه کافی برای استقرار شبکه ملی جامع سلامت، تکمیل و اصلاح شبکه بر اساس تجهیزات و نیروی انسانی، ارائه خدمات سلامت بر بستر شبکه جامع سلامت، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، بازنگری محتوای آموزشی دانشگاه‌ها با رویکرد سلامت‌محور، ارتقای نقش خانواده و جامعه، بازطراحی شبکه ملی ارائه خدمات سلامت با مشارکت بخش دولتی و خصوصی، هماهنگی مستمر میان معاونت‌های وزارت بهداشت، تحول در آموزش پزشکی، حمایت از پژوهش‌های مرتبط با شبکه جامع سلامت، بازآموزی جامعه پزشکی، جذب اعضای هیئت علمی با رویکرد سلامت‌محور، تدوین شاخص‌های ارزیابی، تهیه نقشه راه تکمیل و تثبیت شبکه جامع سلامت و تأکید بر محوریت خانواده و فرد در ارتقای کیفیت ارائه خدمات سلامت به عنوان مهم‌ترین محورهای مورد توافق تأکید کردند.

در پایان، با استناد به بند ۲_۴۳ برنامه ششم توسعه و بندهای ۷ و ۱۱ سیاست‌های کلی سلامت، بر ضرورت اصلاح ساختار نظام سلامت، مشارکت ساختارمند فرد و خانواده در اجرای برنامه‌های سلامت، نقش‌آفرینی رسمی و سازمان‌ یافته بانوان در خانواده و محله، به‌روزرسانی شبکه بهداشت و درمان و جلب مشارکت جدی مردم در اصلاح و تکمیل شبکه جامع سلامت کشور تأکید شد.