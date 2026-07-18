به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری یک سارق حرفه‌ای اماکن خصوصی در شهرستان دماوند خبر داد.

وی که یک مقام ارشد انتظامی است، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۶ مهرآباد قرار گرفت و با انجام اقدامات پلیسی، هویت متهم شناسایی شد.

ملکی افزود: مأموران پس از شناسایی مخفیگاه متهم، در عملیاتی وی را به همراه بخشی از اموال مسروقه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند تصریح کرد: با هماهنگی مرجع قضایی، از مخفیگاه متهم بازرسی به‌عمل آمد و اموال مسروقه کشف شد.

وی ادامه داد: متهم در بازجویی‌های پلیس به پنج فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرد و تحقیقات تکمیلی برای بررسی سایر ابعاد پرونده ادامه دارد.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، به همراه اموال کشف‌شده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.