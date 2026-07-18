از شکار قاتل فراری تا توقیف پورشه ۱۳ میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات‌های چند روز اخیر پلیس تهران، طیف گسترده‌ای از جرایم خشن و سازمان‌یافته را دربر می‌گیرد؛ از دستگیری قاتل فراری یک پرونده خانوادگی تا بازداشت موبایل‌قاپ‌های مسلح، کشف مواد مخدر صنعتی، توقیف اموال میلیاردی و برخورد با قاچاق کالاهای پزشکی. در ادامه، مهم‌ترین این پرونده‌ها را مرور می‌کنیم.

قتل خانوادگی؛ پایان فرار متهم ۱۹ ساله

تلخ‌ترین پرونده این روزها به قتل مردی ۶۴ ساله در شمال تهران بازمی‌گردد؛ مردی که برای تعمیر شیرآلات به خانه دخترش رفته بود اما در جریان مشاجره‌ای ناگهانی با نوه ۱۹ ساله‌اش، هدف ضربه چاقو قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

متهم پس از ارتکاب قتل از محل گریخت، اما کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی، مخفیگاه او را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند. این جوان که در ابتدا منکر نقش خود در جنایت بود، پس از مواجهه با مستندات و اظهارات شهود، به قتل عمد اعتراف کرد و انگیزه خود را عصبانیت لحظه‌ای عنوان کرد. وی با قرار بازداشت موقت برای ادامه تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت.

برخورد با عاملان نزاع خونین در سوهانک

در پرونده‌ای دیگر، یک درگیری خیابانی در سوهانک با بازگشت یکی از طرفین نزاع به همراه چند نفر از همراهانش و استفاده از قمه و چاقو، به حادثه‌ای خشونت‌آمیز تبدیل شد؛ حادثه‌ای که چند مجروح برجای گذاشت و یکی از مصدومان از ناحیه گردن آسیب جدی دید.

پلیس اطلاعات تهران بزرگ با انجام اقدامات اطلاعاتی، چهار متهم اصلی این پرونده را در دو عملیات جداگانه دستگیر کرد. پلیس تأکید کرده است که برخورد با افرادی که با استفاده از سلاح سرد موجب ایجاد رعب و اخلال در نظم عمومی می‌شوند، بدون اغماض ادامه خواهد داشت.

پایان سرقت ۱۵ میلیاردی؛ پورشه توقیف شد

یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اموال، به سرقت ۱۵ میلیارد تومانی از یک شرکت در محدوده تجریش مربوط می‌شود. سارق با تخریب در ورودی و گاوصندوق شرکت، مقادیر قابل توجهی طلا و اموال ارزشمند را به سرقت برده بود.

کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی با بررسی آثار به‌جا مانده در محل، هویت متهم را شناسایی و او را در مخفیگاهش دستگیر کردند. بررسی‌ها نشان داد بخش عمده پول حاصل از فروش اموال مسروقه صرف خرید یک دستگاه خودروی پورشه ماکان شده است؛ خودرویی که در یکی از نمایشگاه‌های خودرو شناسایی و توقیف شد. پلیس اعلام کرده تمامی اموال کشف‌شده به مالباخته بازگردانده شده است.

تیراندازی پلیس به سارق فراری در مشیریه

در عملیاتی دیگر، مأموران کلانتری ۱۶۹ مشیریه به راکب یک موتورسیکلت که با چهره پوشیده و در حال حمل اموال مشکوک بود، مظنون شدند. متهم پس از مشاهده پلیس اقدام به فرار کرد.

بنابر اعلام پلیس، مأموران پس از اخطارهای قانونی و تیراندازی هوایی، با هدف قرار دادن لاستیک عقب موتورسیکلت، موفق به متوقف کردن متهم شدند. وی که از ناحیه پا مجروح شده بود، پس از انتقال به بیمارستان و مداوا، تحویل مرجع قضایی شد. از او یک قبضه چاقوی نامتعارف و ابزارهای مخصوص سرقت کشف شد.

دستگیری موبایل‌قاپ‌های حرفه‌ای

پرونده‌های سرقت تلفن همراه نیز در روزهای اخیر با دستگیری چند سارق حرفه‌ای همراه بود. فرمانده انتظامی شهرستان ری از بازداشت سارقی خبر داد که به ۱۵ فقره موبایل‌قاپی اعتراف کرده است.

همچنین کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی دو موبایل‌قاپ دیگر را در شرق تهران دستگیر کردند که با استفاده از موتورسیکلت، ماسک، قمه و اسپری اشک‌آور اقدام به سرقت تلفن همراه شهروندان می‌کردند. تاکنون ۲۰ نفر از مالباختگان این پرونده شناسایی شده‌اند.

کشف مواد مخدر صنعتی و سلاح جنگی

در ادامه برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر، مأموران کلانتری ۱۶۰ خزانه موفق شدند یکی از توزیع‌کنندگان عمده مواد مخدر صنعتی را شناسایی و بازداشت کنند.

در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۹ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی، ۵۰ لیتر اسید مورد استفاده در فرآوری مواد و همچنین یک قبضه سلاح کمری به همراه ۲۰ فشنگ جنگی کشف شد. تحقیقات برای شناسایی سایر اعضای شبکه ادامه دارد.

اعتماد بی‌جا و کلاهبرداری سه کیلویی طلا

در یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی، فردی با جلب اعتماد یکی از آشنایان خود، سه کیلوگرم طلای آب‌شده را برای سرمایه‌گذاری دریافت کرد. متهم در ابتدا با پرداخت سودهای منظم، اعتماد شاکی را جلب کرد اما پس از مدتی با بهانه‌های مختلف از بازگرداندن طلا خودداری و متواری شد.

کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، متهم و دو همدستش را دستگیر و موفق شدند تمام سه کیلوگرم طلای مورد نظر را کشف و به صاحب آن بازگردانند.

پلمب شرکت عرضه‌کننده تجهیزات پزشکی قاچاق

در حوزه جرایم اقتصادی نیز پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی و پلمب یک شرکت فعال در محدوده خیابان ولیعصر خبر داد که با استفاده از اسناد جعلی، اقدام به واردات و توزیع اقلام پزشکی و زیبایی قاچاق می‌کرد.

در بازرسی از این شرکت، حدود شش هزار قلم کالای پزشکی و زیبایی فاقد مجوز به ارزش بیش از ۱۳ میلیارد تومان کشف و ضبط شد. پلیس تأکید کرده است که برخورد با عرضه‌کنندگان کالاهای پزشکی فاقد استاندارد به دلیل تهدید سلامت عمومی با جدیت ادامه خواهد یافت.این نسخه ساختار خبری روان‌تر، روایت منسجم‌تر و لحن مناسب گزارش‌های رسانه‌ای دارد و از حالت «بولت‌پوینتی» خارج شده است.