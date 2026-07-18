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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۶

دستگیری سارق عتیقه‌فروشی در همدان؛ اموال مسروقه کشف شد

دستگیری سارق عتیقه‌فروشی در همدان؛ اموال مسروقه کشف شد

همدان-فرمانده انتظامی استان همدان از دستگیری سارق یک مغازه عتیقه‌فروشی در استان همدان و کشف اموال مسروقه به ارزش ۷۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت نقره‌جات و اشیای قیمتی از یک مغازه عتیقه‌فروشی و کلکسیون‌داری در همدان شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی بلافاصله پس از دریافت گزارش به محل سرقت اعزام شدند و با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات فنی و تخصصی، در کمترین زمان ممکن موفق به شناسایی و دستگیری سارق شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه اموال مسروقه کشف‌شده از مخفیگاه متهم حدود ۷۰ میلیارد ریال ارزش‌گذاری شده است، تصریح کرد: تمامی اموال مکشوفه پس از طی مراحل قانونی به مالباخته تحویل داده شد.

سردار نجفی خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری و تکمیل پرونده قضایی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

وی در پایان تاکید کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و مجموعه انتظامی استان با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6891776

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