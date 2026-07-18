نصب تابلوی «عرضه محصولات دخانی به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است»ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین منصوری با اشاره به ممنوعیت قانونی فروش محصولات دخانی به افراد زیر ۱۸ سال، اظهار کرد: همه واحدهای عرضه‌کننده کالای دخانی در استان موظف هستند در اسرع وقت نسبت به نصب تابلو هشدار با مضمون «عرضه کالای دخانی به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است» اقدام کنند.

وی افزود: این تابلوها باید در محل مناسب، در معرض دید عموم و با جذابیت بصری کافی نصب شوند، به‌گونه‌ای که از فاصله مناسب نیز به راحتی قابل مشاهده باشند تا ضمن اطلاع‌رسانی مؤثر، از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به عرضه محصولات دخانی، تصریح کرد: در صورت فروش هرگونه کالای دخانی به افراد زیر ۱۸ سال، با واحدهای صنفی متخلف مطابق ضوابط قانونی برخورد قاطع و تعزیری انجام خواهد شد.

منصوری با دعوت از واحدهای صنفی به رعایت کامل مقررات، خاطرنشان کرد: همکاری اصناف در اجرای این قانون، نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، و پیشگیری از گرایش آنان به مصرف محصولات دخانی خواهد داشت.