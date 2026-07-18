فیلم «هاوار» به لیسبون رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه حضورهای جهانی، فیلم سینمایی «هاوار» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا اردلان و تهیه‌کنندگی بهمن اردلان، در یکی از رویدادهای تخصصی سینمای ژانر وحشت در جهان (MOTEL/X) به رقابت می‌پردازد.

این جشنواره، جزو بهترین جشنواره‌های ژانر فیلم وحشت دنیاست که از ۱۲ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ برابر با ۳ تا ۳ تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶، بیستمین دوره آن در لیسبون پرتغال برگزار می‌شود. جشنواره MOTELX از سال ۲۰۰۷ میزبان بهترین فیلم‌های بین‌المللی و سینمای نوظهور بوده است که برای اولین بار در جهان اکران شده‌اند. برنامه‌های جشنواره شامل فیلم‌های بلند و کوتاه، مرور آثار، سینمای کودک و مستند و موارد دیگر است.

«هاوار» (فریاد) با نام بین المللی Poultry Farm پیشتر نیز در سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر نامزد سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول، بهترین کارگردانی اول و بهترین طراحی لباس بود و در جشنواره فیلم‌های قومی «ماری» در روسیه نیز جایزه بهترین فیلمنامه و جایزه ویژه هیئت داوران برای بهترین موسیقی را دریافت کرده است.