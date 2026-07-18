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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶

استاندار لرستان: فضای بافت تاریخی شهر خرم‌آباد باید متحول شد

استاندار لرستان: فضای بافت تاریخی شهر خرم‌آباد باید متحول شد

خرم‌آباد - استاندار لرستان، تأکید کرد: فضای بافت تاریخی شهر خرم‌آباد باید متناسب با ظرفیت‌های موجود، متحول شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز شنبه در آئین افتتاح بازار سنتی طلا و جواهر در بافت تاریخی خرم‌آباد، اظهار داشت: این ظرفیت‌ها تاکنون بکر باقیمانده است و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه نقش مهمی در بهبود شرایط زیست شهری و توسعه استان خواهد داشت.

وی ادامه داد: سیاست دولت نیز در این حوزه حمایت از بخش خصوصی با رعایت ضوابط و قواعد مرتبط با این حوزه است و ماهم معتقدیم که این فضا باید در اختیار مردم و به نفع مردم باشد.

استاندار لرستان، بیان داشت: خوشبختانه پس از ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد اتفاقات خوبی در این حوزه در استان در حال اجرا است و طرح ساماندهی حریم قلعه «فلک‌الافلاک» با استفاده از دو مشاور در فضای داخلی و بیرونی، در حال پیگیری و اجرا است.

شاهرخی، افزود: بر همین اساس فضای پیرامونی و فضای بافت تاریخی شهر خرم‌آباد نیز باید متناسب با این ظرفیت‌ها، متحول شود.

وی ادامه داد: فرصت بی‌نظیر ثبت جهانی دره خرم‌آباد زمینه مناسبی برای توسعه فضاهای شهر نیز فراهم می‌کند و افتتاح این طرح نیز با ظرفیت‌های مادی و معنوی بخش خصوصی، گامی مؤثری در این راستاست.

استاندار لرستان، گفت: افتتاح این بازار با ۱۵ واحد تخصصی تجاری در حوزه طلا و جواهر و ۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که سرمایه مادی و معنوی بخش خصوصی در این حوزه تا چه میزان تأثیرگذار خواهد بود.

شاهرخی، تصریح کرد: بافت تاریخی خرم‌آباد در مجاورت حریم قلعه «فلک‌الافلاک» ظرفیت ویژه‌ای برای بهبود محیط‌زیست شهری دارد و در گام‌های بعدی نیز پیادراه های حریم قلعه «فلک‌الافلاک» مانند امامزاده «زیدبن علی»، حوزه علمیه کمالیه، بازار قدیم طلافروشان و... ساماندهی خواهد شد.

کد مطلب 6891744

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