به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز شنبه در آئین افتتاح بازار سنتی طلا و جواهر در بافت تاریخی خرمآباد، اظهار داشت: این ظرفیتها تاکنون بکر باقیمانده است و سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه نقش مهمی در بهبود شرایط زیست شهری و توسعه استان خواهد داشت.
وی ادامه داد: سیاست دولت نیز در این حوزه حمایت از بخش خصوصی با رعایت ضوابط و قواعد مرتبط با این حوزه است و ماهم معتقدیم که این فضا باید در اختیار مردم و به نفع مردم باشد.
استاندار لرستان، بیان داشت: خوشبختانه پس از ثبت جهانی مکانهای پیش از تاریخ دره خرمآباد اتفاقات خوبی در این حوزه در استان در حال اجرا است و طرح ساماندهی حریم قلعه «فلکالافلاک» با استفاده از دو مشاور در فضای داخلی و بیرونی، در حال پیگیری و اجرا است.
شاهرخی، افزود: بر همین اساس فضای پیرامونی و فضای بافت تاریخی شهر خرمآباد نیز باید متناسب با این ظرفیتها، متحول شود.
وی ادامه داد: فرصت بینظیر ثبت جهانی دره خرمآباد زمینه مناسبی برای توسعه فضاهای شهر نیز فراهم میکند و افتتاح این طرح نیز با ظرفیتهای مادی و معنوی بخش خصوصی، گامی مؤثری در این راستاست.
استاندار لرستان، گفت: افتتاح این بازار با ۱۵ واحد تخصصی تجاری در حوزه طلا و جواهر و ۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری نشان میدهد که سرمایه مادی و معنوی بخش خصوصی در این حوزه تا چه میزان تأثیرگذار خواهد بود.
شاهرخی، تصریح کرد: بافت تاریخی خرمآباد در مجاورت حریم قلعه «فلکالافلاک» ظرفیت ویژهای برای بهبود محیطزیست شهری دارد و در گامهای بعدی نیز پیادراه های حریم قلعه «فلکالافلاک» مانند امامزاده «زیدبن علی»، حوزه علمیه کمالیه، بازار قدیم طلافروشان و... ساماندهی خواهد شد.
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