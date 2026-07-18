به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز شنبه در جلسه هماهنگی مشاور و کارفرمای طرح ساماندهی حریم قلعه «فلکالافلاک» بر ضرورت تسریع در روند اجرا و هماهنگی بینبخشی در این زمینه، تأکید کرد.
وی گفت: طرح شاخصی که برای این مجموعه در نظر داریم باید متناسب با شأن جهانی این اثر، گرهگشایی برای زیست شهری و بهرهگیری حداکثری مردم از ظرفیتهای این مجموعه باشد.
استاندار لرستان، ادامه داد: ضمن ایجاد فضای حداکثری برای استفاده مردم، باید یک فضا و میدانگاه برای مراسمها و رویدادهای شهری نیز در اطراف قلعه «فلکالافلاک» ایجاد شود.
شاهرخی، تأکید کرد: اعتبار کافی برای اجرای این طرح اختصاصیافته و لازم است شهرداری خرمآباد و میراثفرهنگی استان جهت اجرا و ارائه طرح نهایی، تسریع کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر تسریع در اجرای پیادهراه «افلاک» تأکید کرد و گفت: شهرداری خرمآباد هرچه سریعتر موارد مربوط به عقد قرارداد پیمانکار و امورات اجرایی را در دستور کار قرار دهد.
استاندار لرستان، افزود: همچنین در این جلسه موضوع ایستگاه پمپاژ آب موجود در این محدوده مورد بررسی قرار گرفت و گزینههای پیشنهادی مشاور و مدیرعامل شرکت آبفا در این مسیر اعلام شد تا تصمیمگیری نهایی دراینخصوص انجام شود.
نظر شما