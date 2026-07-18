قرارگاه تنش آبی در دماوند تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدری‌آزاد، از تشکیل قرارگاه تنش آبی دماوند خبر داد.

وی در نشست قرارگاه تنش آبی با اشاره به کاهش نزولات جوی، افت منابع آب زیرزمینی و افزایش جمعیت شناور، اظهار کرد: مدیریت صحیح منابع آبی و تأمین پایدار آب شرب از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

حیدری‌آزاد با بیان اینکه تأمین آب شرب و کشاورزی دماوند عمدتاً از طریق چاه‌ها انجام می‌شود، افزود: حضور گسترده گردشگران، به‌ویژه در روزهای پایانی هفته، فشار مضاعفی بر منابع آب شهرستان وارد می‌کند.

فرماندار دماوند تصریح کرد: قرارگاه تنش آبی، محور هماهنگی، تصمیم‌گیری، نظارت و پیگیری اجرای مصوبات مرتبط با مدیریت منابع آب خواهد بود و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با این قرارگاه هستند.

وی بر تسریع در اجرای پروژه‌های تأمین آب، جانمایی مخازن، حفر چاه‌های جدید، بهره‌گیری از منابع جایگزین و مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: تأمین پایدار آب شرب مردم، اولویت نخست مدیریت شهرستان است.

حیدری‌آزاد همچنین بر جلوگیری از استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز، توسعه استفاده از پساب در مصارف غیرشرب، انسداد چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از قطع برق چاه‌های تأمین آب شرب تأکید کرد.

در پایان این نشست، راهکارهای تأمین آب شهرهای کیلان و آبسرد، استفاده از ظرفیت چاه‌های کشاورزی، تأمین آب از رودخانه دلیچای و بررسی سهم حق‌آبه شهرستان از سد ماملو مورد بررسی قرار گرفت.