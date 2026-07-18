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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۳

نقل و انتقالات لیگ بیست و ششم؛

بازیکن ذوب آهن به خیبر خرم‌آباد پیوست

بازیکن ذوب آهن به خیبر خرم‌آباد پیوست

بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان راهی خرم آباد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان قهرمانی مدافع فصل گذشته تیم فوتبال ذوب‌ آهن اصفهان با عقد قراردادی ۲ ساله شاگرد فراز کمالوند شد.

این مدافع سابقه حضور در تیم های صنعت نفت آبادان، پارس‌جنوبی جم و شمس‌آذر قزوین را هم در کارنامه دارد. قهرمانی بعد از سعید کریمی دومین مدافع جدید این فصل خیبر خواهد بود.

کد مطلب 6891783

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