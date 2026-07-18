به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان قهرمانی مدافع فصل گذشته تیم فوتبال ذوب‌ آهن اصفهان با عقد قراردادی ۲ ساله شاگرد فراز کمالوند شد.



این مدافع سابقه حضور در تیم های صنعت نفت آبادان، پارس‌جنوبی جم و شمس‌آذر قزوین را هم در کارنامه دارد. قهرمانی بعد از سعید کریمی دومین مدافع جدید این فصل خیبر خواهد بود.