مهرداد لاهوتی در حاشیه بازدید از پروژه بندر چمخاله لنگرود که با حضور حمید خلیلی، معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی، یوسف گلشن فرماندار لنگرود و شهردار چاف و چمخاله برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی، مقرر شده است عملیات باقی‌مانده این پروژه طی دو ماه آینده تکمیل و بندر با حضور وزیر به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه افزود: در جلسه اخیر با وزیر، دستور لازم برای تکمیل و آماده‌سازی بندر صادر شد و در همین راستا با رئیس سازمان بنادر نیز تماس گرفته و به‌صورت مکتوب اعلام شد که باقی‌مانده کار باید ظرف دو ماه آینده به مرحله بهره‌برداری برسد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد عملیات آسفالت انجام شده و ۴۰ درصد باقی‌مانده نیز باید تکمیل شود. بازدید امروز نیز بر اساس دستور وزیر انجام شد و مقرر است با پیگیری معاون فنی سازمان بنادر، عملیات آسفالت در فاصله دو ماه آینده انجام شود.

لاهوتی با اشاره به سایر بخش‌های پروژه خاطرنشان کرد: مبلمان روی پل، اطراف گوشواره‌ها و حوضچه آبی به مساحت پنج هکتار نیز در حال پیگیری و واگذاری است تا با تکمیل این بخش‌ها، پروژه برای افتتاح آماده شود.

وی در خصوص واگذاری بخش‌های تجاری بندر گفت: موضوعاتی مانند ساخت هتل و دیگر موارد مرتبط با قرارداد بخش خصوصی، در حال طی مراحل قانونی واگذاری بندر است و این روند همزمان با بهره‌برداری پروژه دنبال خواهد شد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس در پایان با بیان اینکه ارزش سرمایه‌گذاری انجام‌شده در پروژه بندر تاکنون نزدیک به هزار میلیارد تومان بوده است، افزود: با توجه به به‌روز شدن نرخ‌ها، ارزش این سرمایه‌گذاری اکنون حدود هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.