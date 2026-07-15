استاندار قزوین از ۲ واحد تولیدی بازدید کرد 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری در ادامه برنامه‌های توسعه‌ای استان و در قالب «چهارشنبه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری» ظهر چهارشنبه از ۲ شرکت صنعتی بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند تولید و مسائل این واحدها قرار گرفت.

استاندار قزوین در بازدید از شرکت ریسندگی با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت نساجی در زنجیره تولید کشور، این واحد را از مجموعه‌های اثرگذار در بخش صنعت استان دانست.

وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و چالش‌های صنعت نساجی، از مدیریت این شرکت به دلیل حفظ نیروی انسانی و پرهیز از تعدیل کارکنان قدردانی کرد و گفت: حفظ اشتغال و حمایت از نیروی کار از اولویت‌های دولت و مدیریت استان در مسیر پایداری تولید است.

نوذری همچنین در بازدید از یک واحد تولیدی شیشه با تأکید بر ضرورت تسهیل امور تولیدکنندگان اظهار کرد: رفع موانع تولید و حمایت از صنایع از مهم‌ترین اولویت‌های دولت و مدیریت استان است.

وی با اشاره به نقش صنایع در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی استان افزود: سیاست مدیریت استان، شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی و فراهم کردن بستر لازم برای تداوم فعالیت و توسعه آنها است.

استاندار قزوین همچنین بر حمایت ویژه از واحدهای نیمه‌فعال تأکید کرد و گفت: بازگشت این واحدها به چرخه تولید از اولویت‌های راهبردی استان است و تلاش خواهیم کرد با رفع موانع اختصاصی هر واحد، زمینه فعالیت مستمر و توسعه صنایع فراهم شود.