  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳

ادامه ادعاهای سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

ادامه ادعاهای سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) مدعی شد نیروهای این فرماندهی همچنان به اجرای محاصره دریایی علیه ایران ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در صحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد عملیات محاصره دریایی علیه ایران همچنان ادامه دارد.

سنتکام در این بیانیه ادعا کرد تا امروز نیروهای آمریکایی مسیر حرکت پنج کشتی را تغییر داده و یک شناور را نیز از کار انداختند.

این نهاد نظامی آمریکا جزئیات بیشتری درباره هویت کشتی‌ها، محل اجرای عملیات یا نحوه از کار انداختن شناور مورد اشاره منتشر نکرده است.

ادعاهای مطرح‌شده از سوی سنتکام تاکنون با واکنش رسمی ایران همراه نبوده و به‌طور مستقل نیز قابل راستی‌آزمایی نیست.

کد مطلب 6891936

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کمال IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      جنگ بین ایران وآمریکا آرزوی دیرینه حاکمان اسرائیل است ولی چون به تنهایی نمتوانست این سناریو را عملی کند آمریکا را درگیر کرده .اسرائیل سالها می خواست کاری کند که منافع کشورهای خاور میانه تضعیف شوند تا بتواند قدرت برتری را داشته باشد این وسط بیشتری ضرر را دولت آمریکا وکشورهای عربی خواهند کرد آمریکایان چون این وسط چیزی عایدشان نشده می‌خواهند دست آوردی داشته باشند چشم دوخته اند به تنگه هرمز ولی این سرزمین ایران استوامریکا در آن جایگاهی نخواهد داشت .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها