ادامه ادعاهای سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در صحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد عملیات محاصره دریایی علیه ایران همچنان ادامه دارد.

سنتکام در این بیانیه ادعا کرد تا امروز نیروهای آمریکایی مسیر حرکت پنج کشتی را تغییر داده و یک شناور را نیز از کار انداختند.

این نهاد نظامی آمریکا جزئیات بیشتری درباره هویت کشتی‌ها، محل اجرای عملیات یا نحوه از کار انداختن شناور مورد اشاره منتشر نکرده است.

ادعاهای مطرح‌شده از سوی سنتکام تاکنون با واکنش رسمی ایران همراه نبوده و به‌طور مستقل نیز قابل راستی‌آزمایی نیست.