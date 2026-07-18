خسارات سنگین در پایگاه نظامیان آمریکایی در اردن و صدای آژیر در بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های اسرائیلی اعلام کردند که پایگاه آمریکا در اردن به طور مستقیم هدف اصابت قرار گرفته است.

از سوی دیگر برخی منابع خبری فاش کردند که به بیشتر پایگاههای نظامی آمریکایی در اردن خسارات سنگینی وارد شده است و برخی از آنها به دنبال حملات ایران در حال سوختن هستند.

منابع خبری از برخاستن دود از پایگاه آمریکایی در اردن پس از حمله ایران خبر دادند.

یک منبع به المیادین گفت که نیروهای مسلح ایران منطقه و جغرافیای امن برای نیروهای آمریکایی را در منطقه نگذاشته اند.

همزمان الحدث از شنیده شدن مجدد صدای آژیر خطر در پایگاه نظامی آمریکا در بحرین و شنیده شدن صدای انفجارهایی خبر دادند.

شبکه العربی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در سلیمانیه در شمال عراق و برخاستن دود خبر داد.

بیانیه ارتش کویت درباره حملات موشکی و پهپادی

ارتش کویت از رهگیری تعدادی از موشک‌های بالستیک و پهپادهایی در حریم هوایی خود خبر داد.

ارتش کویت از رهگیری تعدادی از موشک‌های بالستیک و پهپادهای خصمانه در حریم هوایی کویت خبر داد.

در بیانیه ارتش کویت آمده است که رهگیری حملات خصمانه منجر به اصابت ترکش‌ها به تعدادی از مناطق و وقوع خسارت‌های مادی شده است.

بنا بر اعلام ارتش کویت در جریان این امر هیچگونه تلفات جانی ثبت نشده است.

ارتش کویت همچنین به حمله ایران علیه تاسیسات بخش‌های نفتی و برقی و آبی اشاره و اعلام کرد که این حملات منجر به وقوع آتش‌سوزی و خسارت‌های سنگین شده است.

هدف قرار گرفتن آب‌شیرین‌کن و نیروگاه برق کویت

سازمان برق کویت اعلام کرد که در جریان حمله ایران به یک نیروگاه برق دیگر طی صبح امروز آتش سوزی به راه افتاد و خسارت هایی نیز برجای ماند.

این سازمان همچنین از هدف قرار گرفتن یک آب شیرین کن در جریان این حملات خبر داد.