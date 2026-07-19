هشدار واشنگتن به آمریکایی ها درباره سفر به فرودگاه و بندر العقبه اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، سفارت آمریکا در اردن اعلام کرد که مقامات اردن فرودگاه بین المللی و بندر العقبه را تخلیه کردند.

این سفارتخانه اشاره کرد که این اقدام اردن به دلیل تهدید مشخص و معتبر انجام شد.

سفارت آمریکا در اردن به شدت به همه امریکایی ‌ها هشدار داد از سفر به فرودگاه یا بندر در العقبه خودداری کنند.

از طرفی دیگر اردن هشدار آمریکا درباره تخلیه فرودگاه و بندر العقبه را تکذیب کرد.

منابع اردنی مسئول در این کشور گفتند که مطلب منتشر شده از سوی سفارت آمریکا درخصوص تخلیه فرودگاه و بندر العقبه صحت ندارد.