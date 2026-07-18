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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۷:۰۶

به صدا درآمدن آژیرهای خطر در بحرین و کویت؛ پدافند اردن فعال شد

به صدا درآمدن آژیرهای خطر در بحرین و کویت؛ پدافند اردن فعال شد

بحرین و کویت از فعال شدن آژیرهای خطر خبر دادند و ارتش اردن نیز مدعی مقابله با حملات موشکی علیه این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ساعتی قبل آژیرهای خطر در کویت برای سومین بار همزمان با حملات پهپادی به این کشور فعال شدند.

ارتش کویت مدعی شد که حملات موشکی و پهپادی صورت گرفته علیه این کشور را خنثی کرده است.

همچنین وزارت کشور بحرین نیز اعلام کرد که آژیرهای خطر فعال شده و شهروندان باید به نزدیک ترین مکان امن بروند.

ارتش اردن نیز مدعی شد که با حملات موشکی صورت گرفته علیه این کشور مقابله کرده است.

بامداد امروز نیز منابع عربی از وقوع انفجارهای شدید در مقر فرماندهی ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین خبر دادند. این حمله در واکنش به تحرکات اخیر تروریست‌های آمریکایی در منطقه صورت گرفته است.

کد مطلب 6890956

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